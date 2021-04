Fiica unui milionar din Giroc, cercetată de Parchetul Timiș, pentru tentativă de omor, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni

Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a informat-o pe Violeta Voicu, victima unui accident de circulatie petrecut, in 11 ianuarie 2021, pe o trecere de pietoni din oras, ca ancheta in dosarul 433/P/2021 a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

“Prin ordonanta din data de 30.03.2021 s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei din vatamare corporala din culpa in infractiunea de tentativa de omor, extinderea urmaririi penale in rem cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si declinarea cauzei spre competenta solutionare catre Parchetul de pe langa Tribunalul Timis”, se mentioneaza in adresa semnata de procuroarea Patricia Carmen Calai si prim procurorul Pelmus Ciprian Ionut.

Reamintim ca, in plangerea depusa la parchet, in 8 februarie, de Violeta Voicu, 56 de ani, din Timisoara, se cere tragerea la raspundere penala a soferului implicat in comiterea acestui accident, dar si a politistului examinator de la Serviciul Regim Permise si Inmatriculari din cadrul Prefecturii Timis care a decis ca acest sofer este pregatit pentru a obtine carnetul de conducator auto.

Este vorba despre Andrada Pascu, care si-a sarbatorit majoratul in toamna anului trecut, fiica celui mai puternic dezvoltator imobiliar din comuna Giroc, Puiu Pascu Minda, care a incercat sa faca o intelegere cu victima, oferindu-i 500 de euro.

“Faptuitoarea, desi a observat ca ma aflam pe zebra, pe culoarea verde a semaforului, in loc sa opreasca sa imi dea prioritate, dimpotriva, a accelerat, considerand fara temei ca v-a trece prin fata mea, fara sa ma acroseze, invocand faptul ca se grabea la o intalnire si se afla in intarziere”, se relateaza in plangerea penala. Victima s-a constituit parte civila cu suma de 100.000 de euro, echivalent in lei, solicitand introducerea in cauza si a societatii de asigurare, ca parte responsabila civilmente.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii