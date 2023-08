Filiala Timiș a Partidului Republican și-a prezentat echipa de conducere

Sâmbătă, 29 iulie, a avut loc Conferința de lansare a Partidului Republican din România, filiala Timiș. În cadrul evenimentului au fost stabilite principalele direcții de acțiune ale Partidului Republican Timiș și soluțiile pe care le propune pentru timișeni.

Marian Cucșa, președintele Partidului Republican că anul 2024 va fi un an greu, „dar victoria va fi a noastră, a românilor”. Acesta a subliniat că a început să fie la modă să fii patriot, „acest lucru ne bucură pentru că tot mai mulți români simt românește, iar acest lucru se va vedea anul viitor”.

În cadrul discursului său, Marian Cucșa le-a urat bun venit în Partidul Republican lui Marius Craina și Marcel Mihoc. „Vreau să le urez bun venit celor care s-au alăturat recent Partidului Republican. O să nominalizez doar doi stâlpi puternici ai patriotismului local: Marius Craina, profesor universitar, medic, bun timișorean, care va coordona activitatea municipiului Timișoara a Partidului Republican în cadrul Alianței AUR; nu în ultimul rând, prietenul nostru, un bun organizator, Marcel Mihoc, începând de azi președintele Partidului Republican Filiala Timiș”.

Liderul Partidului Republican a adăugat că „anul viitor este ultimul tren pe care românii mai pot să îl ia pentru a îndepărta tot răul care s-a năpustit asupra României, asupra Timișoarei, asupra Timișului”.

Președintele AUR, George Simion, a spus că se bucură că, în sfârșit, „se coagulează forțe politice fără stăpâni. Mă bucur că, în sfârșit, ne adunăm, ne organizăm. Mă bucur că, în sfârșit, partidul AUR își găsește aliați naturali, firești. Și mă bucur că în 2024 Alianța AUR va fi pe primul loc în preferințele românilor”. „Timișoara a fost negociată, a fost trădată și a fost vândută, pentru că primarul Dominic Fritz de astăzi este un aranjament al unora și altora care caută să spună românilor că nu ne mai putem conduce. Nu vă puteți baza pe partidele care ne-au condus timp de 33 de ani pentru că au fost parte la acest aranjament”, a mai spus liderul AUR.

Marius Craina, președintele organizației municipale Timișoara a Partidului Republican, a spus despre sine că este „bănățean 100%, născut în comuna Gearmăta, lângă Timișoara, și sunt mândru de faptul că m-am născut, am copilărit, am trăit, m-am educat, m-am format și mi-am desfășurat întreaga activitate aici, în Banat”.

„Istoria o modelează, o fac și o scriu oamenii, în special cei care se implică în societate, care își depășesc angoasele și fricile, care duc o luptă sistematică, inventivă și solidară, bazată pe nevoile celor mulți. Și, nu în ultimul rând, în numele binelui comun! Pe scurt, asta înseamnă patriotism republican: identitate, reconstrucție, curaj, valori morale și independență. De aceea noi suntem aici: ca să reaprindem speranța, să ducem mai departe lupta înaintașilor noștri, să repunem în prim plan valorile naționale, să redăm încrederea românilor în statul de drept și, nu în ultimul rând, să readucem familia și credința acolo unde este locul, în casele tuturor românilor. Cu siguranță vom găsi acel drum, căci ne vom întări forțele, ne vom corecta slăbiciunile. Avem forța necesară și resursa umană”, a adăugat Marius Craina.

Marcel Mihoc, președintele filialei Timiș a Partidului Republican, a afirmat că „în ultimii 10 ani nu am mai crezut că o să apară cineva în țara asta care să facă politică pe sufletul meu, politică pe care să o înțeleg și politică pentru cetățeni”. „Alianța AUR nu este o asociere de partide, este un curent, este o mișcare națională. Dacă nu știm să ne folosim de acest curent, dispărem ca nație, dispărem ca popor. Acesta este unul dintre motivele pentru care am revenit în politică, pentru că mă regăsesc lângă cei doi președinți, lângă cei doi oameni care au avut capacitatea acum un an de zile să pună la capăt această alianță”.

