Filme în aer liber, Father & Son Challenge, Ateliere de Creație și teatru de păpuși, la Iulius Town

Un cinematograf cu un „plafon” plin cu milioane de stele, cu bean bag-uri așezate pe iarbă în loc de fotolii de cinema și cu atmosferă boemă te așteaptă la Iulius Town în acest weekend. Flight Cinema in My Town revine și aduce cinefililor cadrul ideal pentru vizionarea filmelor în aer liber. Tot în acest weekend are loc și Father & Son/Daughter Challenge, unde sunt așteptați tăticii împreună cu copii, Teatrul de Păpuși revine cu o nouă poveste magică, iar Atelierele de Creație îi provoacă pe micii artiști.

Serile de vară sunt marcate la Iulius Town în cadrul Flight Cinema in my Town. Vineri, 10 iunie 2022, Sandra Bullock și Brad Pitt aduc în parc filmul „The Lost City”, începând cu ora 20.00. O comedie ce reunește mai mulți actori consacrați într-o aventură care îi pune în situații hilare. Sâmbăta vine cu o peliculă SF, în care personajul principal călătorește în timp și face echipă cu versiunea sa mai tânără. Vino să vezi „The Adam Project”! Duminica ne reunește la „Uncharted”, o peliculă de acțiune, unde un cunoscut vânător de comori pleacă într-o călătorie în jurul lumii. În fiecare seară, la Flight Cinema in my Town începem cu un Warm-up de la 19.00, de la 20.00 ne relaxăm la filme, iar de la 21.30, ne distrăm la after party. Intrarea este gratuită, pe bază de rezervare, pe care o puteți face accesând pagina de Facebook dedicată evenimentului.

Sâmbătă, 11 iunie, de la ora 09.00, tăticii și piticii sunt așteptați la Father & Son/Daughter Challenge – Hero’s Journey. La competiție pot participa tații împreună cu fiul sau fiica, formularul de înscriere fiind disponibil online pe: https://fatherandson.ro/product/inscriere/. Echipele vor fi împărțite în funcție de vârstele copiilor: Voinicii (6-8 ani), Zmeii (9-12 ani), Zânele (6-8 ani) și Prințesele (9-12 ani).

Atelierele de creație revin în Iulius Town, iar în fiecare sâmbătă, în zona Iulius Expo cei mici sunt așteptați de Bianca Potyesz cu cele mai inedite teme, unde sunt provocați să își lase imaginația să prindă formă și culoare. În această sâmbătă, de la ora 16.00, micii artiști vor picta curcubeie vesele. Participarea este gratuită.

Povestea săptămânii este spusă de Teatrul de Păpuși, care îi va duce pe cei mici în lumea magică din basmul „Jack și Vrejul de fasole”. Îndrăgitul personaj își va spune povestea duminică, de la ora 11.00, la etajul Iulius Mall.

n zona Iulius Expo, va avea loc în perioada 10 – 12 iunie și târgul de bijuterii Open Expo & Star Expo. Doamnele și domnișoarele sunt așteptate să descopere accesoriile realizate manual de către expozanți, poșete și portofele din piele, cosmetice naturale și multe alte produse cu dichis.

