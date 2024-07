Filme în aer liber și Silent Disco, în acest weekend, la Iulius Town Timișoara

Devenit deja tradiție, Flight Cinema in My Town, evenimentul care reunește cinefilii în Iulius Town, reîncepe în acest weekend și readuce serile de film în aer liber. Întreaga vară, te așteptăm în Iulius Gardens, unde vor rula cele mai apreciate pelicule din ultima perioadă. Vrei să participi la o petrecere inedită? Vino la Silent Disco, în Iulius Town să asculţi muzica preferată altfel decât până acum!

Lumini, cameră, acțiune! Flight Cinema in My Town revine în Iulius Gardens, zona Lake Plaza, iar timișorenii sunt așteptați la serile de film în aer liber. Vineri, începem cu pelicula SF „57 Seconds”, sâmbătă pe ecran va rula „John Wick”, iar duminică aflăm povestea unei echipe de polițiști din sud-estul Londrei, în „Blitz”. În fiecare seară, filmele încep de la ora 20.00, dar cu o oră înainte, ne vedem la Warm-Up Party. După film, rămânem la un After Party, care începe în fiecare seară de la ora 21.30. Accesul la Flight Cinema in My Town este gratuit și nu necesită rezervare. Evenimentul este organizat de Flight Festival și Iulius Town Timișoara, cu suportul Event Sound Dj și Check-OUTeam.

Weekend-ul acesta te provocăm să experimentezi și o petrecere specială! Vineri și sâmbătă, de la ora 20.00, în piațeta Family Plaza din Iulius Gardens va avea loc Silent Disco. Fiecare participant va primi căști wireless și va putea alege dintre mai multe canale cu genuri muzicale diferite. Ia-ți prietenii și pregătește-te să dansezi pe ritmuri diverse! Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Silent Disco este un eveniment marca Flight Festival.

