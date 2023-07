Final de stagiune la TNTm

Pe finalul stagiunii 2008 / 2009, Teatrul Naţional “Mihai Eminescu” Timişoara prezintă premiera piesei de Aristofan “Norii”. Spectacolul regizat de Sabin Popescu este descris ca fiind unul al circuitului uman al olimpicului în vechea Atenă, dar şi al circuitului olimpic al umanului contemporan. Adaptarea piesei lui Artistofan îl prezintă pe un investitor în cursele de cai care, datorită crizei financiare, intră în conflict cu sportivii, cu alţi investitori, dar şi cu propriul său fiu. Solicită consultanţă managerială de la filosofii sofişti cunoscuţi prin sugerarea de trucuri juridice şi existenţiale, dar şi dealeri de droguri, care îi oferă investitorului aflat în căutarea eliberării materiale şi mentale, soluţia: fumigaţia de ierburi halucinogene. O soluţie materială a căutării, în timp ce divinizarea norilor de fum e iluzia spiritului regăsit. În acest cadru, personajul devine, cu inocenţă, un consumator, sub scutul, încă activ, al bunului simţ nativ. Deşi, în revolta sa, are intenţii purificatoare, sedimentul impur se reciclează în circuitul olimpic. Spectacolul îi are în distribuţie pe Damina Oancea, Vladimir Jurăscu, Romeo Ioan, Cristian Szekeres, Valentin Ivanciuc, Alecu Reus; Benone Viziteu, Alina Reus, Ana Maria Cojocaru, Mălina Petre, Daniela Bostan, Iuliana Crăescu, Roberta Popa-Ionescu, Ana-Maria Pandele, Cristina Pădurariu, Cristina König, Claudiu Dogaru şi Adrian Jivan. Decorurile sunt semnate de Valeriu Sepi, asistent decor Zsolt Féhervári, costumele de Krisztina Nagy, light design de Florian Putere, video de Marius Mateşan, muzica de Ilie Stepan şi mişcarea scenică de Alin Radu. Premiera spectacolului va avea loc sâmbătă, 27 iunie, la ora 19, în sala TNT, urmată de încă o reprezentaţie duminică, 28 iunie.

Comentarii

comentarii