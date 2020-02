Finanțare de 8 milioane de euro pentru CET Arad, societate aflată în reorganizate

Sub îndrumarea CITR, liderul pieței de insolvență din România și parte a Impetum Group, Centrala Electrică de Termoficare Arad (CET Arad) își continuă cu succes strategia de reorganizare, accesând o finanțare substanțială de aproximativ 8 MIL Euro, oferită de AOT Energy, trader global în domeniul energetic. Această sumă reprezintă capitalul maxim pe care CET îl poate debloca pentru finanțarea materiei prime necesare activității operaționale în cursul anului 2020. CET Arad a beneficiat deja de 3 MIL Euro pentru achiziția gazului necesar producției de energie termică și electrică pentru luna ianuarie, urmând ca în viitorul apropiat să beneficieze de încă aproximativ 2,5 MIL Euro pentru garanțiile aferente contractului de închiriere a unui număr de 14 noi motoare termice și pentru producția de energie electrică și termică aferentă acestor motoare.

Finanțarea face parte din planul strategic dezvoltat de CET Arad împreună cu CITR și principalii creditori pentru a recâștiga profitabilitatea companiei și este a doua etapă importantă parcursă în decursul a patru luni de zile. CET Arad, anterior concentrată pe energie termică, urmărește să atingă, conform strategiei în curs de implementare, venituri din vânzarea de energie electrică de 70% din cifra de afaceri.

„Ne bucurăm să vedem evoluția CET Arad în doar un an de când și-a reluat activitatea și după un an întreg de pauză, pe care l-a recuperat pe repede înainte. Punctul favorabil în care a ajuns compania demonstrează că, prin susținere și ghidaj, un business în insolvență are toate șansele să își redobândească valoarea în piață”, a declarat Silvana Șermer, Managing Partner CITR Timiș.

„Expertiza de 20 de ani a CITR în lucrul cu companiile din domeniul energetic a fost un catalizator în demersul de a obține investiții împreună cu CET Arad, iar timpul și energia scutite prin eficientizarea procesului le vom concentra spre îmbunătățirea proceselor operaționale și de producție”, a declarat Adrian Lotrean, Senior Partner CITR, coordonator al proiectelor pe energie.

Beneficiile principale ale investiției sunt optimizarea capacității de producție a CET Arad, îmbunătățirea timpului de reacție, eficientizare și, mai ales sporirea flexibilității companiei, în vederea obținerii acreditării pentru prestarea de servicii de echilibrare în Sistemul Energetic National (SEN).

La finele anului trecut, tot sub îndrumarea CITR, CET Arad a realizat o investiție de 500.000 de euro din surse proprii, pentru modernizarea turbinei de energie electrică și termică din folosință, investiție care a trecut deja testele tehnice și funcționează în stare optimă. Ca parte din strategia de reorganizare și de acreditare pentru prestarea de servicii de echilibrare în SEN, CET Arad are în plan să realizeze o unitate agregată, formată din module generatoare echipate cu motoare termice ce funcționează în cogenerare de înaltă eficiență, motoare termice de ultimă generație având o putere electrică total instalată de 21 MW, care lucrează împreună cu o unitate de stocare de 2 MW cu baterii Litiu-Ion.

Noua unitate agregată va asigura o reducere a consumului specific de combustibil și implicit reducerea poluanților degajați, asigurând și furnizarea de agent termic către SACET Arad la prețuri cu 10% mai mici față de cele din prezent, pe tot parcursul anului.

