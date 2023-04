Firme timișene la Forumul de Afaceri Serbia – România

În cursul zilei de astăzi, 13 aprilie, reprezentanți ai 20 de companii din Județul Timiș au participat la Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – România, care a avut loc la Belgrad, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei.

Organizat de Camera de Comerț și Industrie a României în parteneriat cu CCIA Timiș, evenimentul a fost dedicat dezvoltării relațiilor economice bilaterale, consolidării prezenței firmelor românești pe piața din Serbia și atragerii de noi investiții în România.

Lucrările Forumului de Afaceri au fost deschise de Mihailo VESOVIĆ, Director al Dept. Analize Strategice, Servicii și Internaționalizare din cadrul CCI a Serbiei, Mihai DARABAN, Președintele CCI și Florica CHIRIȚĂ, Președintele CCIA Timiș.

“Mă bucur să revin în țara Dvs. de care mă leagă amintiri frumoase. Serbia este prima țară unde Camera de Comerț și Industrie Timișoara a organizat prima misiune economică din istoria sa “modernă“, în septembrie 1990, când am vizitat Centrul Expozițional Novi Sad. Serbia este și țara cu care am semnat cele mai multe convenții de colaborare cu camere de comerț regionale – 9 la număr, inclusiv cu Camera Națională a Serbiei. Mai mult, Serbia este țara cu care am derulat cele mai multe proiecte europene transfrontaliere și regionale. În total, 16 proiecte cu o valoare de peste 5,6 mil. Euro. (…) Dacă Domnul Președinte Dărăban a vorbit despre relațiile cu Serbia la nivel național, eu vreau să mă refer la nivelul Județului Timiș. Conform statisticilor oferite de Direcția Regională Vamală Timișoara, importurile realizate de către companiile timișene cu Serbia înregistrate în 2022 au cunoscut o creștere semnificativă față de anul precedent. Astfel, cifrele indică următoarele: valoarea importurilor a fost de 86,9 mil. Euro, iar cea a exporturilor a fost de 19,6 mil. Euro. Numărul firmelor cu asociați din Serbia înmatriculați la ORC este de 343 de firme cu un capital social subscris de 7,2 mil. Euro. În clasamentul investitorilor străini din județul Timiș, Serbia se poziţionează pe locul 4 ca număr de firme și pe locul 18 ca valoare a capitalului social subscris. Putem face mult mai mult, cu voință și eforturi de ambele părți! Județul Timiș fiind cel mai mare județ din România și având cea mai numeroasă comunitate de etnici sârbi din țară, sunt convinsă că avem toate „ingredientele” pentru a face afaceri de succes”, a spus în mesajul său Președintele CCIAT.

Oportunităților de investiții din Serbia și din România au fost prezentate de Agenția de Dezvoltare a Serbiei și respectiv de Agenția Româna pentru Investiții și Comerț Exterior.

Forumul a continuat cu întâlniri B2B ale firmelor românești cu companii din Serbia reprezentative din domenii de activitate precum agricultură, energie, construcții, industrie, IT&C, altele.

Evenimentul s-a încheiat cu un prânz de lucru și o sesiune de networking.

