Firmele timișene, invitate la China International Import Expo Shanghai 2023

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București, organizează în data de 28 mai 2023, între orele 11.00 – 12.30, în Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22) un eveniment interactiv de prezentare a celei mai mari manifestări expoziționale dedicată importului organizată pe plan mondial: China International Import Expo (CIIE), Shanghai 2023.

Reprezentanții târgului prezenți la Timișoara vor oferi informații despre:

Rezultatele obținute în cadrul celor 5 ediții anterioare ale târgului

Modalitatea de înscriere și participare la CCIE

și vor răspunde la toate întrebările participanților.

Cea de-a 6-a ediție a China International Import Expo va avea loc în perioada 5-10 noiembrie 2023 la Shanghai (R. P. Chineză).

Expoziția este structurată în 6 pavilioane tematice: Food and Agricultural – pavilion principal / Automobile and Automotive / Intelligent Industry, Information and Technology / Consumer goods / Medical Equipment and Health Care / Trade and Services.

Având în vedere că R.P. Chineză estimează importuri semnificative în următorii ani, China International Import Expo reprezintă o oportunitate unică pentru companiile românești de a-și promova produsele și de a identifica parteneri chinezi stabili cu sprijinul cărora să își extindă activitatea pe piața chineză.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză.

Informatii suplimentare și confirmarea participării pe mail: office@cciat.ro sau la telefon 0372185 285.

