Florin Dragan, rectorul UPT, subliniaza poziționarea strategică a universității ca bastion al rațiunii și progresului

Într-un moment în care societatea se confruntă cu provocări majore și cu o intensificare a dezbaterilor publice, Universitatea Politehnica Timișoara reafirmă rolul său de reper al adevărului științific și al valorilor democratice. Rectorul UPT, Florin Drăgan, subliniază importanța rămânerii ancorate în rațiune și gândire critică, mai ales atunci când în spațiul public apar încercări de a relativiza adevărul științific sau de a promova teorii fără fundament.

Această poziționare vine ca parte a responsabilității istorice pe care o are UPT, o instituție ce a contribuit esențial la educație, cercetare și apărarea democrației de-a lungul unui secol de existență. Într-un astfel de context, UPT își reafirmă angajamentul față de un parcurs european al României, bazat pe libertate, colaborare și dorința de progres.

“Sunt intrebat cum se pozitioneaza Universitatea Politehnica Timisoara in raport cu unele abordari din aceste zile in spatiul public, in care sunt negate cu usurinta lucruri dovedite stiintific sau emise adevarate teorii ale conspiratiei. Pozitionarea Politehnicii, prima universitate din Vestul Romaniei, care in acest an a sarbatorit 100 de ani de la primul absolvent si care a format in acesti 100 de ani peste 140.000 de absolventi, nu poate fi decat una singura: aceea de partea adevarului stiintific, de combatere a teoriilor conspirationiste, fara niciun fundament stiintific. In 1956 in cadrul Politehnicii a avut loc cea mai mare revolta pur studenteasca anticomunista din Romania. In 1989 studenti ai Politehnicii au murit luptand pentru libertate pe strazile Timisoarei. In acest context ne reafirmam atasamentul pentru valorile democratiei si un parcurs european al Romaniei. Colaborarea, cercetarea si inovatia se pot manifesta doar in climatul libertatii individuale, al democratiei si al dorintei reale de progres. Credem cu tarie ca avem responsabilitatea de a ne exprima in favoarea ratiunii, a gandirii critice si a democratiei”, a spus Florin Drăgan.

