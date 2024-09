Fluid 2.0 / Atelier de actorie cu Ana Maria Pandele Andone

Fluid 2.0 este despre curgere, despre a depăși barierele între arte, între spațiul public și galeria de artă, între interior și exterior… Ne-am propus să fluidizăm granițele artelor și să aducem împreună activități creative diverse alături de mentori profesioniști.

La început de toamnă ne reîntâlnim în comunitate, la Podul de Poveste și aducem de această dată un atelier de actorie cu actrița Ana Maria Pandele Andone. Ne focusăm pe darurile noastre, pe prezența de spirit, pe ghidaj subtil și explorăm Parcul Uzinei prin propriile simțuri… Pornim căutarea interioară printr-o plimbare pe malul Begăi și poposim apoi în studioul DIGITAL:CANVAS\ unde descoperim expoziția Interconnected Realms: The World Within and Around Us. Continuăm atelierul de actorie în acest cadru și mixăm artele vizuale cu improvizația teatrală. Nu în ultimul rând, ne lăsăm surprinși și ne bucurăm împreună de ceea ce aduce dinamica grupului și inspirația fiecăruia dintre noi. Ana Maria Pandele Andone ne va provoca în acest parcurs părțile creative care țin de prezență, prezența în public, prezența în fața ta și în fața celuilalt, prezența scenică etc.

Atelierul se va desfășura în data de 14 septembrie începând cu ora 17. Ne întâlnim în Parcul Uzinei, lângă Podul de Poveste.

Participarea la eveniment este gratuită, dar necesită înscrierea la linkul următor: https://forms.gle/exFxWkccNpqWdKpQA

Ana Maria Pandele Andone este actriță, a absolvit Academia de Teatru și Film ”Hyperion” București – Secția Actorie, Promoția 1996. Este angajată a Teatrului Național Timișoara din anul 1996. De-a lungul timpului a avut numeroase colaborări printre care se numără și Palatul Copiilor Timișoara, Asociația Culturală «Pentagon», Asociația Arte Factum etc.

Data: 14 septembrie – ora 17.00 – ne întâlnim în Parcul Uzinei – Lângă Podul de Poveste (Podul de fier din Parcul Uzinei)

Locație: Începem atelierul la Podul de Poveste (Parcul Uzinei) de la ora 17 și îl finalizăm cu o plimbare pe malul Begăi până în DIGITAL:CANVAS\ (Spl. Peneș Curcanul nr.4-5, et.1, C.30)

Proiectul Fluid 2.0 vorbește despre curgere, diversitate și colaborare. Este o călătorie experiențială din spațiul public spre conexiunea cu arta new media. Pornind din Parcul Uzinei, locul familiar cunoscut în comunitate sub denumirea Podul de Poveste, vom implica oamenii în descoperirea unui traseu de-a lungul râului Bega, prin care să ajungă în platforma DIGITAL:CANVAS\. Aici au oportunitatea de a experimenta artă digitală, de a cunoaște diferite moduri în care artiștii folosesc tehnologia.

Proiectul Fluid 2.0 este organizat de studioul artouching și face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Legacy Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

