Focar de COVID-19, la un serviciu de ambulanță din vestul țării

Șase ambulanțieri din județul Hunedoara sunt infectați cu COVID-19. Alți cinci colegi de-ai lor așteaptă rezultatele testelor și se află în izolare la domiciliu.

Cei pozitivi au luat virusul de la un coleg care avea simptome specifice.

“Am decis testarea intregului colectiv de la filiala Brad, acolo sunt 26 de persoane. Au fost recoltati in doua zile consecutiv, in prima zi 20 si in a doua zi inca 5 persoane. Din prima tura, au iesit 5 pozitivi si pentru tura a doua asteptam rezultatele. Ca masuri, am redus numarul de echipaje, pacientii care nu au primit rezultatele sunt in izolare la domiciliu. Am redus numarul de la doua echipaje pe zi si doua echipaje pe noapte la un echipaj pe zi si unul pe noapte si suplimentam cu echipaj de la filiala Deva. S-a facut dezinfectie in sediu, s-au dezinfectat ambulantele”, a declarat Valeria Filimon, managerul Serviciului de Ambulanță al județului Hunedoara.

Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a deschis o anchetă epidemiologică în acest caz.

