Fondului cinegetic Pișchia, unde obișnuia să vâneze Nicolae Ceaușescu, preluat de o asociație de vânătoare din Timiș

Asociatia de vanatoare “Sfantul Hubertus” din Timis a castigat, marti, 10 ianuarie, licitatia organizata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei de pe Fondul cinegetic nr. 14, denumit Pischia, unde, inainte de 1989, obisnuia sa vaneze dictatorul comunist Nicolae Ceausescu.

In conditiile in care acest fond cinegetic este recunoscut pentru diversitatea si abundenta faunei, la licitatie s-au inscris nu mai putin de sase asociatii de vanatoare din tara.

Pretul de pornire al licitatiei a fost stabilit la 1572,30 euro/an, insa ofertele au curs necontenit pana la suma de 40.566 euro/an, care a fost oferita, in final, de A.V. “Sfantul Hubertus” Timis, reprezentata de omul de afaceri Todor Paul Cornel.

Comisia de licitatie formata din Constantin Badea, presedinte, si membrii Emilia Sima si Crina Mesteriuc, toti de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, a intocmit si semnat procesul-verbal al desfasurarii licitatiei, unde se consemneaza ca dreptul de gestionare a faunei cinegetice de pe fondul Pischia a fost adjudecat de A.V. “Sfantul Hubertus”.

Reamintim ca, in mai 2022, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Garda Forestiera Timisoara, a reziliat unilateral vechiul contract de gestionare a fondului cinegetic Pischia, care a fost detinut de Asociatia de Vanatoare si Pescuit Sportiv Vuk (nr. 12944/12.12.2017), din cauza incalcarii clauzelor din contractul de gestionare.

Noul contract va aduce mai multi bani in contul statului, in conditiile in care fosta asociatie avea o redeventa de doar 1.000 euro/an.

