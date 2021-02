Fonduri europene pentru specializarea angajaților Continental din Iași, Sibiu și Timișoara

Continental, companie tehnologică, pune accentul pe specializarea angajaților săi din sediile automotive din România: Iași, Sibiu și Timișoara. Aproximativ 700 de angajați vor participa la sesiuni de training în acest an cu scopul de a-și dezvolta abilitățile de management în domenii precum leadership, comunicarea în echipe virtuale, gândire strategică, managementul schimbării și al riscului. Sesiunile de training sunt organizate în cadrul a trei proiecte cofinanțate din fonduri europene.

“Industria automotive trece deja, de câțiva ani, printr-o transformare, situație peste care s-a suprapus criza generată de coronavirus. La Continental, avem deja o echipă de management performantă care pune accentul pe un stil de leadership bazat pe agilitate, flexibilitate și eficacitate. Aceasta contribuie la transformarea provocărilor în oportunități generatoare de succes. Și în 2020 am continuat să investim în dezvoltarea competențelor de management și am atras finanțare europeană în valoare totală de aproape 8 milioane de lei. Cursurile de adresează tuturor nivelurilor de management, iar competențele astfel dobândite ne vor ajuta în implementarea strategiei noastre pe termen lung, precum și în creșterea atractivității companiei. Vrem în continuare să angajăm, să reținem și să dezvoltăm oamenii cu care împărtășim aceleași valori și care au setul potrivit de competențe”, explică dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

Angajații vor participa la cursuri precum: coaching pentru manageri, program avansat de dezvoltare a leadershipului pentru manageri, inteligență emoțională pentru manageri, abilități de negociere pentru manageri, leadership AGILE, competențe antreprenoriale, îmbunătățirea culturii organizaționale și a capacitaților de decizie strategică, management HR ș.a.

Cursurile se vor desfășura preponderent în format online. După finalizare cursurilor, aceștia vor obține certificări profesionale în domenii precum managementul proiectelor sau resurse umane, recunoscute la nivel național.

Întreaga programă se adresează angajaților care ocupă poziții de management din cele trei sedii și însumează 77 de cursuri desfășurate în 199 de sesiuni. Pe lângă aportul financiar din proiect, Continental contribuie și cu infrastructura digitală.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 12 luni.

