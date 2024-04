Food Truck Festival aduce peste 25 de van-uri cu preparate internaționale, în acest weekend, la Iulius Town Timișoara

Iulius Town devine epicentrul aventurii culinare, cu delicii din toate colțurile lumii, în acest weekend. Food Truck Festival se întoarce cu o ediție de primăvară, și aduce muzică, atmosferă vibrantă și arome senzaționale! Pregătiți-vă simțurile pentru un festin culinar incredibil, unde aromele autentice și gusturile excepționale se îmbină într-un „dans” delicios.

Vineri, sâmbătă și duminică timișorenii sunt așteptați la Food Truck Festival, eveniment ce reunește în parcarea VIP din fața clădirii de birouri UBC3 peste 25 de food trucks cu specificuri diferite. Vino să încerci preparate de la Artisan by Coco Rico, Best of drinks, Best of pasta, Burger Van, Clătite KM 13, El Jefe, Fries before guys, Gourmet Street Food, Greci pe roți, Happy Donuts, La nu știu cine, Lo’burgers, Meat Busters, Nomad, Papanașu’, Pasta Truck, Pizza Plattinium, Thaice Cream, The Burger’s Father, Tuma Mobile Food, Waffleria, Wanted Burger and Fish și Wine O’clock.

Cei mici se pot distra în zona special amenajată pentru ei, unde au loc activități și ateliere pe tot parcursul Food Truck Festival. Nici muzica nu va lipsi, iar în fiecare zi pe scenă vor urca mai mulți artiști:

Vineri, 12 Aprilie

14.00 – 19.00 – VDJ Sniper

19.00 – 23.00 – Kuky

Sâmbătă, 13 Aprilie

14.00 – 17.00 – Kuky

17.00 – 20.00 – DJ Sauce

20.00 – 23.00 – Vlad Dobrescu

Duminică, 14 Aprilie

14.00 – 19.00 – Dalla

19.00 – 22.00 – Zo

Food Truck Festival este un eveniment marca Gourmet Entertainment, organizat de Check-OUTeam și susținut de Iulius Town Timișoara. Accesul este gratuit.

Comentarii

comentarii