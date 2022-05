Forța Dreptei somează procurorii DNA Timișoara să dezvăluie numele celor doi parlamentari de Timiș implicați în cazul de corupție din Giroc

Directia Nationala Anticoruptie este somata public de catre reprezentantii Partidului Forta Dreptei Timis, partidul fondat si condus de fostul liberal Ludovic Orban, sa publice numele parlamentarilor a caror nume este vehiculat in cazul de coruptie de la Giroc.

Partidul Forta Dreptei Timis sustine ca recunoaste prezumtia de nevinovatie si intelege faptul ca urmarirea penala este secreta, insa, in acest caz, „este absolut necesar ca DNA sa faca lumina cu privire la persoanele implicate si sa prezinte calitatea lor in dosar, deoarece este inacceptabila suspiciunea care planeaza la ora actuala asupra tuturor parlamentarilor de Timis”.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au informat, miercuri, opinia publica cu privire la faptul ca “au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 mai 2022, a suspectului Gird Aurelian, agent de politie in cadrul Postului de Politie Giroc, judetul Timis, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata.

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt: in perioada anterioara datei de 09 august 2021, suspectul Gird Aurelian, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins de la o persoana (martor in cauza) suma de 13.000 euro, pentru ca, prin intermediul a doi parlamentari, acesti bani sa ajunga ulterior la un judecator din Bucuresti”.

In cazul in care se va dezvalui numele celor doi parlamentari, situatie in care vicepremierul Sorin Grindeanu, care locuieste in Giroc, dar si liberalul Pavel Popescu, care provine din Giroc, ar scapa de suspiciunile consatenilor lor, este posibil ca procurorii anticoruptie sa mearga pana la capat si sa an unte si numele judecatorului care urma sa solutioneze dosarul revendicarii celor 10,8 hectare de teren de la Giroc.

