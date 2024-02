Fost primar din Mehedinți, prins la furat de ciocolată

Ion Cioara, fost primar al comunei Tamna, din judetul Mehedinti, s-a ales cu dosar penal, dupa a fost prins la furat de ciocolata. Conform Politiei Mehedinti, incidentul a avut loc pe data de 26 ianuarie 2024.

“La ora 12.50, Politia orasului Strehaia a fost sesizata de agentul de paza al unei societati comerciale despre faptul ca un barbat ar fi sustras produse alimentare din magazin. La fata locului s-au deplasat politistii din Strehaia, care din verificarile efectuate au stabilit ca persoana banuita este un barbat de 68 de ani, din comuna Tamna. Prejudiciul a fost recuperat si restituit societatii”, au declarat reprezentantii IPJ Mehedinti.

Fostul primar Ion Cioara spune ca nu si-a dat seama ca le baga in buzunar.

“E vorba doar de doua ciocolate. Credeti ca nu aveam bani sa le cumpar? Nu mi-am dat seama ca le bag in buzunar! M-am intalnit cu cineva in magazin, am dat mana cu persoana respectiva si, fara sa realizez, am bagat ciocolatele in buzunar”, le-a spus Ion Cioara ziaristilor din presa locala, scrie Adevarul.

Cat despre faptul ca salariatii magazinului i-au reprosat ca a mai furat din locatia lor, Ion Cioara spune ca acestia mint si vor sa il denigreze.

“Asa au zis! Ca sunt client vechi si as mai fi furat de acolo napolitane, lame de ras sau baterii. Nu este adevarat! Sunt niste minciuni, vor sa ma denigreze”, a declarat Cioara.

Fostul primar al comunei Tamna s-a ales cu dosar penal, cauza fiind preluata de procurori.

