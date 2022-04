Fost procuror de la DIICOT Timișoara, în topul celor mai mari pensii de serviciu din magistratură

Un fost procuror din Timisoara, retras din sistemul judiciar in aprilie 2011, se afla in topul celor mai bine platiti magistrati pensionari din Banat si, probabil, si din Romania. Pompiliu Stanciu, care a fost eliberat din functie, de la DIICOT Serviciul Teritorial Timisoara, cu gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, primeste, in fiecare luna, o pensie de serviciu in valoare de 32.500 de lei, adica nu mai putin de 6.500 de euro.

O suma care l-ar face invidios chiar si pe presedintele tarii. Cuantumul pensiei i-a fost recalculat, dupa cum se poate vedea in documentul care a devenit viral pe internet, in 7 decembrie 2018, in conformitate cu Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cum era de asteptat, la o asemenea pensie de lux, nu mai avea niciun rost ca Pompiliu Stanciu sa-si continue activitatea ca avocat, astfel ca, in evidentele Baroul Timis, unde a fost primit in 1.05.2011, apare ca suspendat / incompatibil.

La vremea cand a decis sa se retraga din sistem, fostul procuror de la DIICOT Timisoara ne-a dezvaluit cati oameni a arestat de-a lungul carierei.

„Am hotarat sa ies la pensie pentru ca, daca asteptam sa intre in vigoare noul Cod al Muncii, ar fi trebuit sa raman in sistem inca sapte ani. Nu se merita! Eu zic ca am facut destule ca procuror. In cei 35 de ani de activitate, am arestat peste 2000 de oameni.

Am facut primul dosar de spionaj din Romania, un dosar de siguranta nationala, iar colonelul de aviatie pe care l-am arestat imediat dupa Revolutie a facut inchisoare. Le-am spus celor care au lucrat la cazul Stancev sa nu se repeada asupra mai multor persoane. Sa se concentreze pe unu sau doi inculpati, pe care sa-i trimita in spatele gratiilor!”, a precizat procurorul Pompiliu Stanciu.

Sursa: impactpress.ro

