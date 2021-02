Fosta președintă a Tribunalului Timiș amenință că va vorbi despre “viermii patetici și disperați” care dirijează o campanie ”derizorie” împotriva sa

Judecatoarea Adriana Stoicescu a transmis, astazi, un mesaj devastator catre toti cei care o haituiesc si incearca sa-i distruga imaginea publica, dupa ce, ieri, tocmai anuntase ca va intra intr-o perioada de silencio stampa, ca raspuns la “invazia de ura si rautate”. Fosta presedinta a Tribunalului Timis a rabufnit violent la adresa detractorilor sai, amenintand ca, in curand, va vorbi despre “viermii patetici si disperati” care dirijeaza campania derizorie pornita impotriva sa.

“Dragi nenorociti, carora va face o placere deosebita sa scormoniti in gunoi, toate porcariile pe care le tot reluati sunt cunoscute si asumate. Stiu ca va doriti din tot sufletul sa aruncati in derizoriu tot ce spun si fac, dar, credeti-ma, e inutil.

Oamenii care ma cunosc stiu adevarul, cei care nu ma cunosc il vor afla din gura mea. Nu m-am ascuns niciodata, nu am mintit niciodata, nu m-am victimizat niciodata. Asa ca, incetati, va rog, sa va mai obositi sa repetati, precum o placa zgariata, aceleasi date notorii. Iar cei care va dirijeaza si consiliaza, cei despre care voi vorbi curand, sunt aceiasi viermi, de data asta patetici si disperati. Si stati linistiti, nu voi intra in polemica si nu imi voi permite sa cobor nivelul dialogului. Dar uneori, trebuie…”, este mesajul Adrianei Stoicescu.

Intr-un interviu exploziv oferit jurnalistilor din Oradea, recent, incomoda judecatoare de la Tribunalul Timis vorbeste despre un infractor care a refuzat oferta procurorilor DNA Timisoara de a face un denunt impotriva sa, chiar daca i s-a promis o reducere a pedepsei.

“Nu sunt o victima (a sistemului n.n.) in sensul propriu al cuvantului. Puteam sa fiu, e drept, daca un inculpat ar fi acceptat sa formuleze un denunt mincinos impotriva mea. Am fost o victima din perspectiva psihologica, am trait doi ani de cosmar, asteptand in fiecare zi sa fiu <<legata>> asa cum le placea fanilor catuselor sa se exprime. Da, recunosc, sansa mea a fost un infractor, azi condamnat, care a avut taria sa spuna <<nu>> ofertei de reducere a pedepsei in schimbul <<capului meu>>”, recunoaste Adriana Stoicescu.

Surse din sistemul judiciar, citate de impactpress.ro, susțin ca infractorul care a refuzat oferta procurorilor de a o “turna” pe sefa, de atunci, a Tribunalului Timis este nimeni altul decat Nicu Mihaitoaia, politist de frontiera detasat la DIICOT Timisoara, unde lucra cu procurorul Mihai Sandor, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. In prezent, acesta se sustrage executarii pedepsei, posibil, fugit in Italia, unde s-ar afla sub protectia liderului interlop Sorin Udrea…

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii