Fostul comandant al Poliției Jimbolia a murit în urma unei boli nemiloase

Fostul comandant al Politiei Orasului Jimbolia, comisarul sef (r) Triscau Ioan a decedat, ieri, in urma unei boli nemiloase, indoliind atat comunitatea politistilor activi si pensionari, cat si pe cea a politicienilor din Timis.

Caracterizat ca fiind un om extraordinar in familie si in societate, Ioan Triscau s-a pensionat, in iulie 2016, dupa 35 de ani de munca de politie, insa a ramas la fel de activ in comunitate, ca pe vremea cand asigura linistea si siguranta jimbolienilor.

Astfel, la alegerile locale din 2020, si-a depus candidatura pentru a fi ales in Consiliul Local Jimbolia, din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, iar electoratul l-a trimis in forul de conducere al orasului. Din nefericire, cariera sa politica, aflata la inceput de drum, a fost curmata de o boala nemiloasa.

„Cu regret si durere in suflet anuntam trecerea in vesnicie a iubitului nostru tata Ioan Triscau. Pentru cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu, trupul sau a fost depus la Capela din Jimbolia, iar inmormantarea va avea loc, marti, 06.09.2022, incepand cu ora 15. Drum lin spre cer, tati!”, este anuntul funest al fiului sau, Ionut Triscau.

Vestea mortii lui Ioan Triscau a socat comunitatea politistilor pensionari din Timis, care si-au manifestat tristetea in zeci de mesaje postate pe retelele de socializare.

„Drag prieten, camarad, coleg de scoala militara, coleg de serviciu, vreo 40 ani impreuna, noi te-am vrut cu noi, Dumnezeu te-a luat la ingeri, s-a grabit. Drum lin spre ingeri, draga Nelu”, scrie fostul sau coleg Mihai Dorneanu.

„L-am cunoscut avand functia de comandant al Politiei Jimbolia, in 2003, a predat legislatie promotiei de agenti de paza, un om extraordinar in familie si societate! Imi exprim regretul pentru plecarea din sanul familiei, colegilor de breasla si a cetatenilor din Jimbolia! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, scrie si Teodor, un alt cetatean socat de vestea disparitiei fostului sef al Politiei Jimbolia.

