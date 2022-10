Fostul director al Piețe SA Timișoara, Ionuț Nasleu, s-a apucat de făcut țuică

Dupa o deschidere a procurorilor DNA Timisoara, care, in primavara anului trecut, au efectuat o perchezitie temeinica in cautarea unui cazan de tuica „suspect”, Cazanaria Obrejana infiintata de fostul director al SC Piete SA Timisoara, Ionut Nasleu, a intrat in legalitate, primid autorizatie de functionare.

Autoritatile fiscale au emis o autorizatie de antrepozit fiscal, care-i permite fostului ”consilier de securitate” al fostului primar al Timisoarei, Nicolae Robu, sa produca si sa vanda tuica si palinca in tot vestul tarii.

„Autorizatia de antrepozit fiscal este valabila pentru desfasurarea activitatilor de: productie tuica si rachiuri de fructe, obtinute in mici distilarii si in regim de prestari individuale”, se mentioneaza in autorizatia nr. RO0167111PP01 emisa in data de 23.09.2022, care-i permite fostului director al SC Piete SA Timisoara „realizarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile mentionate, pentru care pot fi achizitionate materii prime accizabile.

Nivelul garantiei pentru antrepozitul fiscal, doar 1.185 lei, se mai puncteaza pe autorizatia care a fost semnata de un inlocuitor al directorului Directiei Regionale Vamale Timisoara, Gabriel Moldovan.

“Avem, după cum stiti, dragi prieteni, cele mai bune produse si, cu aceasta veste (autorizatia n.r,), am primit incununarea pentru efortul nostru. Asadar, din 1 octombrie vom putea comercializa bauturile noastre traditionale – tuica, rachiurile de fructe si palinca noastra cu miere de albine naturala – de Banat in magazine, restaurante si birturi. Magazinul este accesibil la acest link: www.cazanariaobrejana.ro. Este o veste buna, pe care o asteptam de multa vreme”, anunta Ionut Nasleu pe pagina sa de socializare.

Produsele distilate de Ionut Nasleu in cazanaria de la Obreja sunt mai scumpe decat multe whisky-uri de top, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii