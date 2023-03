Fostul inspector șef al IPJ Timiș, Sorin Muntean, condamnat definitiv la închisoare cu executare în dosarul spăgilor primite de la baștanul Iulian Bot

Inalta Curte de Casatie si Justitie a pus punct, luni, 13 martie, celui mai zguduitor scandal de coruptie din vestul tarii, in care au fost implicati bastanul Iulian Bot, din Lugoj, comisarul sef Sorin Muntean, fostul inspector sef al IPJ Timis, dar si fostul sef al Serviciului Economic din cadrul IPJ Timis, comisarul sef Pavel Dumitru, avocatul Marin Bilc, Petrea Bejan si Toader Constantin Nicolae.

Dupa ce, la termenul din 16.03.2021, Curtea de Apel Timisoara i-a condamnat pe inculpati la ani grei de inchisoare, judecatorii Inaltei Curti au rejudecat cauza si au decis sa aplice pedepse mai blande, insa aproape toate cu executare in penitenciar.

Astfe, Sorin Muntean va executa 4 ani si 8 luni de inchisoare, dupa ce, la fond, luase 6 ani de inchisoare, Pavel Dumitru, 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, dupa ce, la fond, primise 5 ani de inchisoare, Marin Bilc, 3 ani de inchisoare in regim de detentie, dupa 3 ani si jumatate primiti de la Curtea de Apel, Bot Iulian – 4 ani si 8 luni de inchisoare, in regim de detinere, dupa 7 ani in prima instanta, Bejan Petrea 4 ani de inchisoare, tot atat cu cat a primit la instanta de fond. Toader Constantin Nicolae a fost achitat.

De asemenea, Inalta Curte a dispus obligarea doar a inculpatului Bot Iulian la plata sumei de 1.456.252.03 lei, echivalentul a 328.804,44 euro, reprezentand TVA datorata de catre societatea AUTOSPORT VYP – TIN SRL catre bugetul de stat, pentru perioada fiscala 2012 -2013, la care se adauga accesoriile aferente, care se vor calcula pana la data achitarii obligatiilor principale.

„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara, de inculpatii Bejan Petrea, Toader Nicolae Constantin si de intimatii inculpati Bilc Marin, Pavel Dumitru, Muntean Petru Sorin si Bot Iulian impotriva sentintei penale nr. 61/PI din data de 16 martie 2021, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia penala. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata numai sub aspectul: • retinerii incidentei cauzei de incetare a procesului penal prevazuta de art. 16 alin.1 lit.f Cod procedura penala cu privire la inculpatii Bejan Petrea, Bilc Marin, Pavel Dumitru, Muntean Petru Sorin si Bot Iulian; • gresitei individualizari a pedepselor aplicate inculpatilor; • gresita condamnare a inculpatului Bilc Marin pentru doua infractiuni de dare de mita; • gresita condamnare a inculpatului Toader Nicolae Constantin sub aspectul neretinerii cauzei de neimputabilitate prevazuta de art. 25 din Codul penal; • gresita obligare in solidar a aceluiasi inculpat la plata despagubirilor civile catre bugetul de stat; • neretinerii circumstantei atenuante judiciare referitoare la imprejurarile legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului prevazuta de art.75 alin.2 lit.b Cod penal cu privire la inculpatul Pavel Dumitru; • pedeapsa rezultanta de executat cu privire la inculpatul Pavel Dumitru • modalitatea de executare a pedepsei pentru acelasi inculpat; • gresita retinere a dispozitiilor art. 19 din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor in ceea ce il priveste pe inculpatul Bilc Marin; • cuantumul pedepsei de executat ca efect al inlaturarii dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor in ceea ce il priveste pe inculpatul Bilc Marin; • cuantumul pedepselor finale rezultante de executat in ceea ce-i priveste pe inculpatii Muntean Petru Sorin, Bilc Marin, si Bot Iulian”, se mentioneaza in preambulul Hotararii 106/2023.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA Timisoara, in perioada 2013-2016, inculpatul Bot Iulian a remis inculpatilor Muntean Petru Sorin, Pavel Dumitru, cate 7.000 euro si altor doua persoane (un ofiter de politie-denuntator in cauza si un contabil) sumele de 3.500 euro, respectiv 2.000 euro, in scopul ca acestia sa-si indeplineasca in mod defectuos atributiunile de serviciu, in legatura cu instrumentarea unui dosar penal in care acesta era cercetat pentru savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro, in asa fel incat administrarea probelor sa conduca la o solutie in favoarea sa, scrie impactpress.ro.

