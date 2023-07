Fostul polițist de la DIICOT care a refuzat să o „toarne” la DNA pe fosta președintă a Tribunalului Timiș, decedat în condiții suspecte, în Germania

Fostul politist de la DIICOT Timisoara, Mihaitoaia Fiat Nicu, in varsta de 48 de ani, care-si ispasea o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru coruptie, in regim deschis, a decedat, zilele trecute, in Germania, in conditii destul de suspecte.

Potrivit unor surse judicare, Mihaitoaia Fiat Nicu ar fi murit in urma unei infectii nosocomiale contactata intr-un spital, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala. Fostul politist – care a incercat sa se sustraga executarii pedepsei inchisorii, dar a fost prins, in decembrie 2021, in Germania – a fost internat in spital cu o afectiune in zona spatelui, provocata de un trunchi de copac care s-a rupt brusc in timpul unei furtuni. Interventia chirurgicala ar fi fost finalizata cu succes, insa a intervenit infectia nosocomiala, care s-a dovedit fatala, scrie impactpress.ro.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA Timisoara, in perioada septembrie – octombrie 2016, inculpatul Mihaitoaia Fiat Nicu, in calitate de agent de politie in cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, delegat sa desfasoare acte de urmarire penala intr-un dosar instrumentat de DIICOT Timisoara, a pretins de la o persoana cercetata in dosarul respectiv, prin intermediul iubitei sale de atunci, suma de 15.000 euro.

Banii au fost pretinsi pentru ca, in schimb, agentul de politie sa faciliteze obtinerea unei situatii favorabile pentru persoana cercetata. Dupa mai multe negocieri, suma finala a fost stabilita la 13.000 euro, din care inculpatul Mihaitoaia Fiat Nicu a primit in mai multe transe 5.600 euro.

Pe langa influenta pe care sustinea ca o are asupra procurorului de caz Mihai Sandor, inculpatul Mihaitoaia Fiat Nicu a pretins si a primit banii respectivi si in virtutea propriilor atributii de serviciu, fiind delegat in dosarul DIICOT pentru indeplinirea unor acte procedurale.

Mihaitoaia Fiat Nicu a refuzat oferta procurorilor de reducere a pedepsei, in schimbul unui denunt impotriva unui judecator. Este vorba despre Adriana Stoicescu, care la vremea respectiva detinea functia de presedinte al Tribunalului Timis.

“Nu sunt o victima (a sistemului n.n.) in sensul propriu al cuvantului. Puteam sa fiu, e drept, daca un inculpat ar fi acceptat sa formuleze un denunt mincinos impotriva mea. Am fost o victima din perspectiva psihologica, am trait doi ani de cosmar, asteptand in fiecare zi sa fiu <<legata>> asa cum le placea fanilor catuselor sa se exprime. Da, recunosc, sansa mea a fost un infractor, azi condamnat, care a avut taria sa spuna <<nu>> ofertei de reducere a pedepsei in schimbul <<capului meu>>”, a recunoscut Adriana Stoicescu intr-un mesaj postat pe Facebook, in care si-a anuntat intentia de a vorbi despre “viermii patetici si disperati” care dirijeaza campania derizorie pornita impotriva sa.

Comentarii

comentarii