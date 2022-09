Fostul primar din Lugoj, Claudiu Buciu, amenințat cu un nou proces

După ce noua organigramă a Primăriei Lugoj a fost suspendată marți de Tribunalul Timiș au apărut și primele reacții. Unele oficiale, prin dispoziții, altele mai puțin, pe Facebook. Chiar în ziua în care a fost pronunțată decizia instanței, primarul interimar Bogdan Blidariu a hotărât să suspende și concursurile de recrutare organizate în baza noii structuri. La o zi distanță, miercuri, fostul primar Claudiu Buciu, actual consilier personal al interimarului, a avut și el o reacție, pe Facebook. Acum s-a trezit somat să își retragă afirmațiile.

Vă amintim că procesul prin care a fost suspendată organigrama a fost deschis de Sindicatul liber al salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara, cel care are un număr important de membri și printre angajații municipalității lugojene. Miercuri, fostul primar Claudiu Buciu – rămas fără funcție în urma unui ordin al prefectului și al unei sentințe în primă instanță – a ținut să îi atace pe cei „care iau salarii degeaba în primărie”. Acum, este somat de Tiberiu Negrei, președintele sindicatului amintit, să își retragă afirmațiile „ofensatoare”, altfel va fi atacat în instanță.

Același Tiberiu Negrei a deschis un proces similar și la Timișoara, unde primarului Dominic Fritz și altor trei useriști li se solicită daune morale în valoare totală de 500.000 de lei, tot din cauza unor postări pe rețelele de socializare.

Iată textul postării lui Buciu:

„Trântorii să nu se bucure și nici cei care au cheltuit banii publici pe lăutari, la chefurile de partid. Astăzi, instanța a suspendat aplicarea noii Organigrame. Decizia este executorie, dar nu definitivă. Așteptăm motivarea instanței. Dacă motivarea va face referire la aspecte procedurale, care nu ar fi fost respectate în procesul de aprobare a Organigramei noi, vom relua de la zero acest proces, respectând indicațiile instanței, urmând să îmbunătățim varianta suspendată.

Însă, cei care au încasat degeaba salarii în Primărie sau în serviciile subordonate, cei care nu și-au făcut datoria față de această comunitate să știe că viitorul lor va fi același: vor fi dați afară. Nu primarul mătură străzile, nu primarul taie iarba, nu primarul întârzie eliberarea documentelor. Le-am pus la dispoziție acestor angajați dotări și utilaje necesare desfășurării activității, degeaba. Am avut răbdare, în numele Lugojenilor, cu toți acești angajați. Am greșit. Am fost înjurat că nu se taie iarba sau că orașul nu e curat. Nu mă deranjează. Mă deranjează doar că angajații plătiți din banii Lugojenilor nu-și fac treaba față de comunitatea care-i plătește.

Am încercat să reorganizăm instituția, însă iată că instanța cenzurează aceste modificări. Vom aștepta motivarea instanței și vom proceda, de la zero, ținând cont de toate mențiunile acesteia. Vom elibera cu siguranță Primăria de tăietorii de frunze la câini dar și de directorii sau alți șefi «umflați» de foștii primari în funcții”.

Iată și somația primită acum de fostul primar:

„Constatând că materialul postat de dumneavoastră pe rețeaua de socializare Facebook în data de 31 august 2022 conține aprecieri și calificative cu caracter denigrator, ofensator și calomnios, precum și amenințări la adresa funcționarilor publici și personalului contractual încadrați în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Lugoj și în serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Lugoj, parte importantă dintre aceștia deținând calitatea de membri ai organizației noastre sindicale,

Având în vedere gravitatea deosebită a afirmaţiilor cuprinse în materialul publicat pe o platformă deosebit de accesată, rezonanţa și răspândirea acestora în media, în publicații online și la televiziune, cu impact imediat în rândul publicului interesat, în condiţiile în care opinia publică poate percepe ca fiind adevărate susținerile unor persoane implicate în politica și administrația la nivel local,

Vă solicităm:

(1) Retractarea afirmațiilor ofensatoare și amenințărilor proferate în materialul dat publicității în data de 31 august 2022, ce aduc atingere imaginii, onoarei și reputației membrilor organizației noastre sindicale din cadrul administrației publice locale a municipiului Lugoj,

(2) Publicarea prezentei somații, precum și a declarației de retractare, în termen de 1 (una) zi de la data notificării.

În situația neîndeplinirii în termen a solicitării noastre, ne rezervăm dreptul de a formula împotriva dumneavoastră acțiunea civilă pentru constatarea prejudiciului moral suferit prin încălcarea dreptului nepatrimonial la ocrotirea demnității și reputației membrilor noștri de sindicat, pentru constrângerea la îndeplinirea măsurilor de mai sus, precum și pentru plata de daune morale.

Vă reamintim că demersul judiciar formulat de noi împotriva hotărârilor consiliului local initiate de dumneavoastră privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și de desființare a unor servicii publice s-a dovedit a fi legitim, instanța judecătorească sesizată pronunțându-se în sensul necesității suspendării executării tuturor acelor acte administrative, în condițiile dovedirii existenței unor împrejurări de natură a crea îndoieli serioase în privința legalității acestora.

”Într-un caz similar, Primarul Municipiului Timișoara, dl. Dominic Samuel Fritz, partidul USR PLUS și alții au fost chemați în judecată de către sindicatul nostru, în dosarul nr. 4714/325/2022 al Judecătoriei Timișoara, pentru constatarea săvârșirii unor fapte ilicite asemănătoare care au adus atingere imaginii sindicatului și obligarea acestora la plata sumei totale de 500.000 lei, reprezentând daune morale datorate ca urmare a atingerilor aduse imaginii și reputației noastre”, soune Negrei.

