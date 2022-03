Fostul primar Robu îl acuză pe Fritz că nu va reduce tarifele plătite de abonații Colterm, deși de la 1 aprilie intră în vigoare plafonarea promisă de guvern

De la 1 aprilie, prețul gigacaloriei pentru utilizatorii sistemelor de termoficare din România va fi plafonat la 250 lei. La Timișoara, administrația Fritz este acuzată că, deși în decembrie a dublat prețul plătit de utilizatori, acum nu ar mai vrea să îl reducă. Fostul viceprimar Dan Diaconu, care acum încă este consilier local PNL, acuză actuala administrației că „uită” să facă acest lucru, în timp ce fostul primar Nicolae Robu este mai dur, numind persoanele din actuala conducere a Primăriei Timișoara „jecmănitori”.

„Știți acele momente frumoase când diverse produse se scumpesc galopant fie «din cauza» prețului energiei, combustibilului, TVA-ului etc., iar când situația revine la normal «uită» să se mai întoarcă la prețul lor corect? Cuvinte ca profitori, ticăloși, șamd sunt unele ce ne vin in minte in astfel de cazuri. Oare ce cuvinte ar trebui să ne vină în minte când ne gândim însă că același lucru îl face onor conducerea Primăriei Timișoara?”, scria marți seară, într-o postare pe rețelele de socializare, Dan Diaconu.

Acesta explică: „În decembrie 2021 se tripla prețul gigacaloriei bazat pe un calcul ciudat care demonstra toate greșelile și prostiile făcute timp de un an de noua administrație. În plus, prețul la populație s-a dublat (puțin atenuat de decizia Parlamentului de a reduce TVA).

Indiferent de logica sau ilogica calculului el se baza pe un preț la gaz de 517 lei / MWh, iar din spusele celor din conducerea PMT, prețul gazului reprezenta 80% din prețul de producție. Trecem peste faptul că prețul plătit de Colterm a fost în general sub 517 lei/MWh, cu excepția momentelor in care au negociat marii noștri conducători cu un furnizor de ultimă instanță. În timp, situația s-a normalizat și administratorii judiciari au încheiat contract de furnizare cu Romgaz.

Problema e însă alta: În toata aceasta perioada guvernul a plătit peste 50 de milioane de lei către Primăria Timișoara pentru a ține prețul gazului sub control. În fapt a compensat jumătate din diferența dintre 250 de lei/MWh si prețul gazului achiziționat de CET. Un sprijin major ce trebuia să fie pentru POPULATIE, nu pentru PRIMĂRIE. Cu alte cuvinte, în niciun moment prețul real al gazului (cu compensare guvernamentală) nu a fost 517 lei. ci sensibil mai mic”.

Tot Diaconu amintește că, de la 1 aprilie, prețul va fi plafonat la 250 de lei/MWh, dar și atrage atenția asupra faptului că administrația Fritz nu dorește să reducă, cu această ocazie, prețul: „Credeți ca avem in fata vreun proiect de hotărâre de ieftinire a gigacaloriei? Că s-a gândit cineva la asta? Nici pe departe. E bine așa. Oricum certificatele CO2 nu mai sunt treaba noastră, de altfel nici Coltermul, nici căldura, mai nimic. A venit primăvara. Avem nevoie de bani, trebuie sa dublăm numărul angajaților plătiți de la bugetul local (ați auzit bine si voi reveni cu o postare recapitulativa pe aceasta tema)”.

Robu, tot pe rețelele de socializare, a postat un mesaj și mai dur: „Jecmănitorilor, aduceți înapoi prețul la gigacalorie! Nu mai aveți niciun motiv să-l țineți unde l-ați ridicat! Dublarea prețului la gigacalorie s-a făcut considerând că prețul gazului va fi 517 lei / MWh. Ei bine, de la 1 aprilie, Guvernul plafonează prețul la gaz pentru CET-uri la 250 lei/MWh. Cum vă permiteți voi, Administrație Fritz, în aceste condiții, să percepeți, în continuare, preț dublu, de la bieții cetățeni, ca și cum ați plăti mai departe, pt gaz, 517 lei/MWh?

Stimați timișoreni, nu mai acceptați această hoție strigătoare la cer! Nu-i permiteți acestui șarlatan pe nume Fritz, care a profitat cu nerușinare de buna dv credință, păcălindu-vă să-l votați cu minciuni inimaginabile, să-și strângă bani pt amenda de 21 milioane euro, pt care inclusiv Curtea de Conturi îl consideră responsabil, pe spinarea dv, care munciți cinstit pt fiecare leu pe care-l câștigați! 21 milioane euro deocamdată, căci, în curând, se pare că va veni încă una, tot cam pe-acolo!”.

