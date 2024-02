Fostul șef al Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Timiș, cercetat penal pentru hărțuirea fostei iubite

Judecatoria Timisoara a admis in parte plangerea formulata de Iulia Mihoc, fosta iubita a fostului sef al Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, colonelul in rezerva Nicolae Boia, impotriva ordonantei de clasare dispusa de procuror in dosarul 2838/P/2022, si a dispus trimiterea cauzei, inapoi, la unitatea de parchet competenta.

„Admite in parte plangerea formulata de petenta Mihoc Iulia impotriva ordonantei de clasare din data de 23.05.2023 a Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pronuntata in dosarul penal nr. 2838/P/2022, mentinuta prin Ordonanta prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara nr. 177/II/2/2023 din 04.07.2023. Desfiinteaza solutiile de clasare dispuse prin ordonanta de clasare anterior mentionata in privinta infractiunilor de hartuire (perioada august-octombrie 2020) si de violarea vietii private (octombrie 2020).

Trimite cauza procurorului in vederea punerii in miscare a actiunii penale fata de intimatul Boia Nicolae Petru sub aspectul savarsirii infractiunii de hartuire, precum si a completarii urmaririi penale cu privire la aceasta infractiune.

Trimite cauza procurorului in vederea completarii urmaririi penale cu privire la infractiunea de violarea vietii private. Respinge, in rest, plangerea ca nefondata si mentine celelalte solutii de clasare dispuse prin ordonanta de clasare nr. 2838/P/2022 din data de 23.05.2023”, se mentioneaza in Hotararea 480/2024 pronuntata de Judecatoria Timisoara la termenul din 20.02.2024.

In octombrie 2020, comisarul Alin Popa a declarat ca a trimis un echipaj sa o opreasca in trafic pe Iulia Perte (Iulia Mihoc n.n.), dupa ce a primit un telefon de la seful Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, comisarul sef Nicolae Boia, care i-a cerut sprijinul in cadrul unei actiuni legendate, pe linie de arme si munitii. Tanara a fost blocata in trafic pana la sosirea lui Nicolae Boia, care – dupa cum a declarat profesoara de matematica – a implorat-o sa se intoarca la el…

“Am solicitat sprijinul Sectiei 4 Politie pentru a opri in trafic un autoturism, pe care-l dadusem in consemn. Operatiunea a facut parte dintr-un dosar avut in lucru, pe linie de arme. Trebuia sa verificam pasagerii si daca nu se transporta arme sau substante periculoase.

De asemenea, aveam date ca masina este condusa de sotul doamnei care ne-a reclamat, care avea permisul suspendat. Daca voi fi citat la DNA, ma voi prezenta, fara discutie, pentru a demonstra ca a fost vorba despre o lucrare oficiala a politiei”, declara Nicolae Boia, la vremea respectiva.

In acest dosar de hartuire mai sunt cercetati politistii Boghian Florin Cristinel, cel care a oprit-o in trafic pe Iulia Mihoc, Popa-Ilie Alin-Lucian, fostul sef al Sectiei 4 Politie, Draguta Petru-Daniel, seful Politiei Municipiului Timisoara, Mutu Catalin Ionut, Bita Iulian si profesoara Berbentia – Chera Violeta – Iasmina. Hotararea Judecatoriei Timisoara este definitiva.

