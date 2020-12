Fotbalista Alice Cociuba a decedat la doar 21 de ani, în BMW-ul distrus de un tren Interregio

An negru în fotbalul feminin din vestul țării și pentru AC Piroș Security. După Florin Bugar, decedat în luna octombrie din acest an din cauza coronavirusului, în seara de Ajun o tragedie și mai mare a lovit fotbalul arădean și Țara Zărandului. Alice Cociuba, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat într-un accident de mașină. Tânăra fotbalistă a fost cea care și-a condus autoturismul, marca BMW, când a fost lovită de un tren Interregio în orașul Ineu, la trecerea înspre localitatea Șicula.

Alături de Alice se mai aflau trei tineri, dar toți sunt teferi. Cociuba era din comuna Târnova și a început fotbalul profesionist la CS Ineu, în Liga 2-a, în urmă cu 5 ani de zile, sub comanda lui Cristian Sculici. S-a transferat apoi la CFR Timișoara, în Liga 1, unde a fost atrenată de regretatul Florin Bugar.

Acesta a și convocat-o la naționala României de tineret și a pregătit-o apoi și la AC Piroș Security, echipă cu care talentata fotbalistă promova în elită în vara anului 2019 sub „bagheta” lui Gigi Cameniță.

În sezonul de toamnă a evoluat prea puțin pentru „leoaice”, fiind plecată pentru o perioadă în Austria. De altfel, a intrat pe teren doar în prima etapă, la Cluj, împotriva campioanei Olimpia, în ultimele minute ale meciului.

La decesul profesorului Bugar, Alice Cociuba îi trimitea acestuia un mesaj de adio pe contul personal de Facebook: ”Încă așteptam momentul sa aud ca totul este bine și sa ne vedem in vestiar cu bine, dar din păcate viața este atât de nedreapta! Ați fost omul care pe mine ma învățat sa joc fotbal in toți anii in care am fost sub arpia Dumnevoastra atât la club cât și la Naționala și nu numai ! Ati fost și veți rămâne pentru mulți dintre noi un PROFESOR! Nu te voi uita niciodată!”.

Fostele colege de la CS Ineu, CFR Timișoara și Piroș Security sunt împietrite de durere, însă Alice (foto, prima din stânga) a avut o grămadă de prieteni în zona Ineului și a localităților învecinate, care acum, în noaptea de Ajun se roagă pentru sufletul ei. Dumnezeu să o odihnească în pace!

”Sunt atâtea întrebări și totuși puține răspunsuri! De ce tu? De ce acum? De ce? Spune mi ca nu este adevărat și că ne vom revedea pe terenul de fotbal!!!Aștept și totuși nimic. Ai lăsat o durere imensă, ireală, dar totuși reală. Nu te voi uita niciodată! Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet drag!” e mesajul postat pe Facebook de Gabriela Kovacs, una dintre fostele colege de la Ineu.

„Alice ai plecat prea repede de lângă noi, ai plecat fără sa ne ținem frumoasa aniversare de 22 de ani . Nu am cuvinte sa descriu durerea și golul pe care ni l-ai lăsat in suflet! Sunt atâtea întrebări și totuși puține răspunsuri! Așteptăm momentul in care pășeam amândouă pe același teren de fotbal sa ne bucurăm împreuna Petru gol…Dumnezeu sa te ierte și sa te odihneasca in pace sora mea geamănă din alta mama! imi vei lipsi enorm,enorm de mult!” sună mesajul îndurerat al Ileanei Preală, născută în aceeași zi (22 martie) cu „sora din altă mamă”, așa cum o numește chiar ea pe Alice.

