FOTO „35” – cea mai complexă expoziție dedicată Revoluției din decembrie 1989 de la Timișoara

În 1 decembrie, de Ziua Națională a României, a avut loc deschiderea expoziției „35”, de la Garnizoana din Piața Libertății. Este cea mai amplă expoziție dedicată celebrării Revoluției din decembrie 1989 și a fost realizată de artistul plastic Adrian Florin Pop pornind de la fotografiile revoluționarului Cătălin Regea.

„Ne-am gândit să organizăm o expoziție de artă în care fotografiile pe care le-am făcut în decembrie 1989 să fie integrate în viziunea unui artist, a unor elevi sau studenți, care să-și exprime trăirile lor. Este o expoziție transgenerațională, ce îmbină tehnologia de atunci cu cea de acum… Am cutreierat orașul în toate acele zile, fotografiam, mă ascundeam, am dormit unde am apucat… Am avut patru filme și am făcut circa 120 de clișee. După ce am început să le developez, am trecut prin diverse stări, de la extaz la dezamăgire. Unele poze au ieșit bine, altele erau neclare. Aproximativ 22 de fotografii sunt bune, dar acum, după 35 de ani, toate mi se par frumoase”, a declarat Cătălin Regea.

Lucrările de artă sunt realizate cu tehnici diverse, de la pictură la video, sunet, instalație artistică, folosind ca punct de plecare fotografii și filmări originale. În fața Garnizoanei a fost plast un TAB al Armatei Române.

Expoziția va fi deschisă până în 30 ianuarie 2025, de marți până duminică, orele 16-20. În 17 Decembrie va avea loc un eveniment special în spațiul expozițional.

Comentarii

comentarii