Fraudă la vot la Arad

S-a întâmplat la Arad, unde un bărbat aflat în arest preventiv a vrut să voteze.

În data de 24 mai, un bărbat de 47 de ani, aflat în arest preventiv, a solicitat în scris să participe la procesul de votare prin intermediul urmei speciale mobile, cererea fiind aprobată de președintele secției de votare nr. 93. Acesta a și votat duminică dimineața, în jurul orei 08:10. Numai că, în urma verificărilor efectuate a rezultat că bărbatul are interdicția de a vota deoarece are o pedeapsă complementară a sentinței penale 274 din 3 februarie 2014 a Tribunalului Arad, rămasă definitivă prin decizia penală 274 din 3 februarie 2014, emisă de Curtea de Apel Timișoara. În această cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.

