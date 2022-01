Frig în mai multe unităţi de învăţământ din Timișoara. Și alte școli ar putea trece la cursuri online

După ce elevii de la Colegiul ”Henri Coandă” şi cei de la Liceul de Arte Plastice din Timişoara au trecut la cursuri online, din cauza frigului din clase, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş au declarat că sunt semnale că şi în alte şcoli din Timişoara sunt probleme cu încălzirea. Colterm furnizează agent termic la temperaturi scăzute din cauza datoriilor pe care le are la furnizori.

”Mai sunt semnale că temperatura este scăzută şi la alte unităţi de învăţământ, în principal la cele din cadirile istorice. Pot apărea probleme la Liceul Pedagogic, Liceul Obradovici, Liceul Alimentar, deşi nu e clădire istorică. Mai erau probleme la Liceul Lenau, dar ei au intrat în online din cauza îmbolnăvirilor cu COVID. Sunt mai multe unităţi de învăţământ unde este frig. Mai ales că azi-noapte a fost foarte frig, sperăm ca directorii să ia măsurile cele mai bune. Eu am solicitat monitorizarea temperaturilor în clase. Fiind aşa frig, în lipsa agentului termic, nu se mai aerisesc clasele şi apar alte probleme”, a declarat Cosmin Hogea, inspector general adjunct al ISJ Timiş.

De mai bine de o săptămâna, Colterm a coborât temperatura de plecare a agentului termic în reţea, astfel că în apartamente, şcoli şi spitale ajunge la 12-16 grade, în condiţiile în care, marţi dimineaţă, la Timişoara erau -10 grade afară.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

Guvernul a alocat săptămâna trecută încă un ajutor financiar pentru Primăria Timişoara, că să sprijine sistemul de încălzire.

