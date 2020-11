Fritz a pus gând rău „corupției și șmecheriei” din Primăria Timișoara. Florin Răvășilă, directorul suspectat că a luat mită, primul care intră în atenția noului primar

În prima sa conferință de presă ca primar al Timișoarei, pe 3 noiembrie, Dominic Fritz a comentat, la întrebările jurnaliștilor, mai multe teme relativ actuale și de interes legate de primărie. Pe lângă faptul că a spus că Timișoara riscă să ajungă în carantină și că a anunțat încheierea interimatului de șase ani de zile a lui Dorel Cojan la șefia Poliției Locale Timișoara, noul primar a dat clarificări și în legătură cu faptele de care este acuzat Florin Răvășilă, directorul de la „Patrimoniu Est” în cadrul Primăriei Timișoara.

La întrebarea jurnaliștilor, Fritz a spus în legătură cu Răvășilă: „Am avut mai multe discuții ieri, am încercat să fac rost de toate documentele și dosarele care au existat în această speță, pe care le analizez acum. Se pare că a fost trimis ceva și la DNA și la Procuratură. Asta am aflat ieri, încă încerc să deslușesc ce exact a fost trimis, dacă s-a deschis o anchetă. Sper să am răspunsuri în cel mai scurt timp, pentru că trebuie să fie foarte clar că în această primărie nu este loc de niciun fel de corupție sau șmecherie!”.

Reamintim, Răvășilă este suspectat că ar fi luat mită de la proprietarii unei case funerare pentru că a facilitat câștigarea unei licitații. Conform surselor noastre din primărie, ar fi vorba de o sumă de 40.000 de euro, iar evenimentul a fost și filmat și, ulterior, arătat fostului primar, Nicolae Robu, care i-a ridicat dreptul de semnătură directorului. „Am avut niște sesizări – nu vă detaliez despre ce este vorba– că domnul Răvășilă ar fi făcut lucruri ilegale și, pe cale de consecință, i-am ridicat dreptul la semnătură. (…) Nu am văzut-o (înregistrarea cu Răvășilă – n.r.), nu am avut tăria să mă uit la o înregistrare unde se făceau intervenții asupra unui mort”, a spus, pe 13 octombrie, Robu.

Speculațiile erau că, pentru a nu bloca tot departamentul, atribuțiile lui Răvășilă i-au fost delegate directorului de la „Patrimoniu Vest”, Mihai Boncea, care, între timp, a și semnat documente aparținând omologului său. „Nu, […] ( neinteligibil, „domnul Răvășilă” cel mai probabil – n.r.) rămâne în exercițiu. Nu pot să schimb acest lucru. Tocmai de asta, spun că analizez acest dosar. Nu există o bază legală pentru suspendare, dar voi reveni și pe speța asta”, a explicat Fritz, la o altă întrebare.

Tot în legătură cu angajații din primărie, existând ideea că odată cu schimbarea conducerii sunt posibile concedieri, Fritz a explicat: „Noi o să intrăm în curând într-un audit, o să ne uităm foarte, foarte atent la structura primăriei, la cine face ce, la fișele postului, la rezultate, la evaluări ale angajaților și funcționarilor și, pe baza acestui audit, a acestei analize, la sfârșitul acestui proces, bineînțeles că o să luăm și niște decizii”.

Care ar fi planul lui Fritz cu angajații primăriei? „Pentru mine, am repetat asta de mai multe ori, nu este despre o cifră, ci este vorba despre capacitatea primăriei de a răspunde la nevoile actuale ale Timișoarei. Avem nevoi care nu sunt aceleași nevoi ca acum 20 de ani. Avem nevoie de oameni care se pricep la fonduri europene, la strategii în turism, cultură, avem nevoie de competență în educație. Toate aceste nevoi, acum, nu sunt reflectate în organigramă. Alte nevoi sunt poate reflectate un pic prea mult și, tocmai pentru asta, trebuie să facem această analiză și o să luăm o decizie, la sfârșit. Cine face treabă și are rezultate nu trebuie să aibă nicio teamă. Pentru cei care din colegii noștri care se folosesc de locul lor pentru a avea o viață liniștită, pentru acești oameni poate o să vină momentul să își găsească o altă menire”, a adăugat noul primar al Timișoarei.

