Fritz, amenințări la adresa viceprimarul liberal Cosmin Tabără. Replică: „Grupul PNL nu va putea fi șantajat”

Supărat pe consilierii locali ai PNL Timișoara, care i-ar fi blocat la vot mai multe proiecte în ultimele luni, primarul Dominic Fritz i-a dat un ultimatum viceprimarului liberal Cosmin Tabără. Marți, 24 mai, într-o conferință de presă, primarul userist a declarat că face apel la „încredere” și că le cere viceprimarului Cosmin Tabără și liberalilor să nu se mai comporte ca și cum ar exista „două echipe distincte” în primărie și în consiliul local, amenințând chiar cu schimbarea atribuțiilor viceprimarilor. Tabără spune că nu este speriat, acuzând la rându-i lipsa de transparență a useriștilor și considerând că niciunul dintre proiectele pe care liberalii nu le-au votat nu era benefic orașului.

„Am luat act de mai multe voturi în consiliul local în ultimele luni și am avut o discuție cu domnul viceprimar Tabără, pe care îl apreciez, dar i-am transmis că așteptarea mea este ca un viceprimar care conduce o bună parte din aparatul primăriei trebuie să își arate apartenența la această conducere. (…) Mă aștept ca domnul viceprimar să susțină proiectele administrației în consiliul local. Dacă în viitor această susținere nu se materializează, atunci îmi rezerv inclusiv să schimb felul în care sunt delegate atribuțiile mele la viceprimari. Este important pentru igiena administrativă să fim o echipă de conducere în care aparatul poate să aibă încredere, în care să nu apară constant impresia că suntem două echipe distincte. (…) Voi fi foarte atent cum se va materializa această susținere pentru aparatul administrativ”, a declarat Fritz.

„Probabil este o presiune a propriului său partid asupra lui. Până una-alta, PNL a fost un partener corect și loial. Dumnealui nu a fost loial când a negociat un vot pentru majoritate (cu Raul Ambruș – n.r.) și a întors spatele aliatului său și ne-a înfipt cuțitul în spate. Cu toate acestea, noi am susținut orice proiect pentru Timișoara. Am avut uneori opoziție tranșantă pentru că au fost niște proiecte care erau în defavoarea cetățenilor și contraveneau principiilor liberale. (…) Ni se aruncau în față fără să ni se ceară părerea. Atunci, sigur că eram expuși în fața Consiliului Local. Pe de altă parte, această declarație nu vreau să o iau ca un element de șantaj, dar grupul PNL nu va putea fi șantajat. Cu atât mai puțin eu”, ne-a declarat viceprimarul Cosmin Tabără.

În legătură cu atribuțiile pe care riscă să le piardă, Tabără nu se arată îngrijorat. „Nu văd ce atribuții ar putea să îmi ia. Bazele sportive sunt singurele care pot aduce tăieri de panglici anul acesta. Asta însemnă că m-am ocupat bine un an de zile. Mai mult, am ajutat și pe partea de spitale. Am deblocat trei proiecte: ORL, Balneo și buncărul de la Municipal. La Poliția Locală lucrurile funcționează, chiar dacă s-a schimbat conducerea printr-un concurs pe care l-am contestat la început, referitor la modul de organizare. Nu am spus nimic de persoane sau că nu trebuia organizat concursul și că nu trebuia schimbat directorul. Am colaborat și colaborez bine (cu noul director – n.r.). La «Patrimoniu» sunt foarte multe de făcut și trebuie inclusiv legile naționale schimbate”.

Vă amintim că, în ultimele luni, administrația Fritz și-a trecut prin Consiliul Local Timișoara mai multe proiecte controversate cu ajutorul majorității USR-Ambruș. Aceasta, însă, a devenit tot mai șubredă, în mod special din cauza certurilor interne din USR, motiv pentru care „opoziția” formată din grupurile PNL, PSD și PRO România a avut și câștiguri de cauză. Recent, a picat la vot agenda culturală, una pe care liberalii au contestat-o vehement. Aceasta ar urma să revină pe masa consilierilor locali la ședința de marți după-amiază.

