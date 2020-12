Fritz anunță continuarea negocierilor pentru un nou guvern, alături de PNL și UDMR: ”Nu putem intra într-un guvern de conjunctură”

Propunerea ca funcția de președinte al Camerei Deputaților să îi aparțină lui Cătălin Drulă, deputatul de Timiș, a fost bine primită de primarul de Timișoara, Dominic Fritz. Aceasta arată că USR PLUS nu negociază pentru o persoană și gloria acestuia, ci e vorba de niște principii. Dacă un singur partid va avea două din trei poziții de conducere în stat, președinte la Camera Deputaților și Senat, respectiv cea de prim ministru, lasă locul unor posibile folosiri a coaliției în alte scopuri decât cele inițiale.

”Cătălin Drulă este proaspăt ales ca deputat de Timiș, ne onorează că deputatul nostru e propus ca președinte al Camerei Deputaților. Cred că avem mai mulți candidați buni pentru această poziție. E un semnal că aici nu e vorba despre un om care își dorește o poziție, ci este vorba de a construi o coaliție bună. Aici e vorba despre a construi de un guvern stabil, unde e nevoie de responsabilitate, această propunere e foarte bună, dar și Dan Barna era o propunere bună. Îl felicit pe Cătălin pentru propunere. Vom vedea în aceste negocieri, în funcție de cum conflictele interne din PNL se vor rezolva, vom vedea cum aceste poziții sunt împărțite”, a declarat Dominic Fritz.

Negocierile purtate de USR PLUS vizează doar obținerea unei guvernări stabile și pe baze corecte, de parteneriat

”Pentru alianța USR PLUS a fost foarte important ca un reprezentant din teritoriu să fie acolo. Aceste negocieri nu s-au încheiat. După experiența de aici din Timiș nuci nu mă așteptam să se încheie. Partea bună este că pentru prima dată, căp guvernul se negociază în jurul unui program comun. Aceste discuții au continuat și după ce discuțiile politice s-au întrerupt. Personal am participat pe negocieri politice. Au fost discuții interesante două zile. Există o abordare diferită între PNL și USR PLUS cum sunt reflectate responsabilitățile. Noi considerăm că într-o coaliție adevărată este ca în cele trei poziții de top, prim ministru, președinte Senat și Camera Deputaților, este normal ca unul să aibă prima opțiune. Vrem să ne asigurăm că acest guvern este unul stabil și va lucra la reforme patru ani. Nu putem intra într-un guvern de conjunctură, este important de ce lucrăm acum la un fundament puternic acum. Este important să avem un guvern acum și nu peste două – trei luni, așa cum e aici. Sunt destul de optimist că vom reuși să avem un acord în coaliție”, a anunțat reprezentantul USR.

Știrile de ultimă oră arată că deputatul de Timiș, Cătălin Drulă, a fost propus, la schimb cu numele lui Dan Barna, ca șef la Cameră.

O negociere care să pună președinte la Camera Deputaților și prim ministru din partide diferite creează premizele unor poli de putere diferiți, care să nu lase loc de … ”combinăreli, mai spune reprezentantul USR PLUS. El a motivat de ce alianța sa nu vrea un post de șef la Senat, ci insistă pentru Camera Deputaților.

”Am, cumva, două răspunsuri, în primul rând pentru mine e vorba de un principiu, nu se poate din aceste trei poziții de top, unul din trei parteneri nu poate spune că noi luăm două din trei poziții, restul vă lăsăm vouă. Ideea este PNL este cel mai puternic, de aia are ”prima tragere”, dacă PNL vrea președinția Camerei, poate să o primească, a doua tragere este a USR PLUS, atunci candidatul pentru prim ministrul este Dacian Cioloș. Nu poți, într-o negociere politică, să îți acorzi două din trei poziții, e vorba de ordinea în care se fac aceste trageri. Poziția președintelui Camerei este o poziție importantă pentru stabilirea cadrului legislativ, am văzut cât de importantă este în ultimii ani, este o poziție pe patru ani, cu un rol important pentru formarea guvernului. Noi vrem să ne asigurăm că e un guvern e pe patru ani, nu că un partid își rezolvă ambele poziții și după aia își stabilește tot felul de combinăreli și alte guverne, după o perioadă de șase luni.

