Fritz exclude posibilitatea fraudării concursului de la Urbanism în favoarea Gabrielei Borcsi. „Am vrut să fie condițiile cât de extinse posibil. Va câștiga persoana cea mai potrivită”

În conferința de presă din 10 martie, primarul Dominic Fritz, răspunzând la întrebările jurnaliștilor, a spus, indirect, că exclude posibilitatea ca cerințele de la concursul pentru director executiv al Direcției Urbanism să fie alcătuite „cu dedicație” pentru Gabriela Borcsi. Numele acesteia a apărut în mai multe scandaluri în trecut, printre care montarea porții de intrare în oraș de pe Calea Șagului fără autorizație de construire, în raportul Curții de Conturi privitor la terenurile acordate pe Legea 15 sau în acordarea autorizației în cazul celor patru vile construite pe strada Grădinarilor fără a respecta prevederile de spațiu verde.

Reamintim, ceea ce atrage atenția la concursul respectiv, după cum ne-au relatat inclusiv surse din cadrul direcției, este faptul că se dă posibilitatea înscrierii și candidaților cu studii de „inginerie a instalațiilor”. Exact aceste studii le-a absolvit Gabriela Borcsi. În plus, în comisia de evaluare a acestui concurs se găsește și Doina Purdea, nașa acesteia.

Acum, primarul precizează că el personal a fost de acord cu studiile cerute, alegând o variantă „mai extinsă”, pentru a nu limita numărul de participanți. Și dacă ar fi procedat altfel, consideră acesta, ar fi fost criticat. Acesta dă asigurări că va câștiga „persoana cea mai potrivită”.

„Eu m-am uitat în lege și acolo este cerut personal cu pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului și construcțiilor. Apoi, m-am uitat – chiar eu personal m-am uitat ca să mă asigur că totul merge cum trebuie – în nomenclatorul domeniilor, unde găsesc domeniul fundamental «științe inginerești», ramura de «știință inginerie civilă» cu două domenii de licență: «ingineria civilă» și «ingineria instalațiilor». Am vrut să mă asigur că nu îmi spune după cineva că eu am exclus o parte din ingineria civilă, pentru că am luat doar un domeniu de licență și nu două. De aia am vrut să fie condițiile cât de extinse se poate. Cred că asta este și intenția legii. Dacă am fi avut o interpretare mai restrânsă, tot ar fi apărut suspiciuni de ce restrângem dreptul de a participa la concurs. Oricum, indiferent de aceste condiții, va câștiga persoana cea mai potrivită acest concurs. Nu am niciun dubiu că asta se va și întâmpla”.

În aceeași zonă, spune Fritz, va fi lansat și concursul pentru ocuparea funcției de arhitect-șef al orașului. Primarul a reamintit că a fost așteptată organizarea examenului de la Registrul Urbaniștilor, desfășurat în februarie, pentru ca toții arhitecți care nu avea încă certificatul luat și doreau să candideze să o poate face. Cele două concursuri vor fi finalizate la o distanță de câteva săptămâni, cel pentru director executiv având termenul limită de înscriere peste exact o săptămână și data stabilită pentru eventualele probe de limbă engleză și competențe digitale pe 30 martie.

