Fritz, în vizită pe nou-deschisul șantier de pe Cetății. Vor fi amenajate trotuare mai largi, cu asfalt bej

Marți, 29 iunie, primarul Dominic Fritz a mers în vizită pe șantierul de pe bulevardul Cetății, deschis chiar de luni. Pe primul tronson al bulevardului deja se lucrează, fiind impuse astfel și restricții de circulație. Fritz spune că a modificat pe alocuri proiectul înaintat de fosta administrație: vor fi mai largi pistele de biciclete și trotuarele, iar acestea din urmă vor fi de culoare bej. În aceeași zonă, se lucrează și pe Calea Bogdăneștilor. În legătură cu acest proiect, edilul a dat un update: lucrările se desfășoară mai bine decât anticipase.

„Mă bucur foarte mult că deschidem încă un șantier pentru transportul public pe Cetății. Suntem aici la colț cu Bogdăneștilor unde am început deja lucrările și avansează. Avem (pe Cetății – n.r.) un proiect mare de reabilitare de linii de tramvai, dar și de refacere a tramei stradale. Am schimbat puțin proiectul. Am lărgit trotuarele la minim doi metri, pistele de biciclete, pe fiecare sens, la 1,5 metri și spațiile verzi, o să fie aici o alee de arbori. Este un proiect la care lucrează firma Porr, au un termen de execuție de 30 de luni, deci în toamna anului 2023 sperăm să finalizăm aceste lucrări”, a precizat primarul.

Pe lângă lărgirea trotuarului și a pistelor de biciclete, Fritz a venit și cu o altă inovație în proiectul de pe Cetății: a propus amenajarea unui trotuar bej. Motivul invocat de primar ar fi încălzirea globală. „Vrem să reducem încălzirea în Timișoara. Probabil de aceea vom avea un trotuar bej. Există mai multe soluții tehnice. Dacă avem asfalt colorat, este foarte scump. Există însă și alte variante și momentan discutăm cu firma”.

Aproximativ 70 de milioane de lei costă reabilitarea bulevardului. Momentan, finanțarea acestui proiect se realizează din bugetul local, însă acesta este eligibil pentru fonduri europene, fiind pe lista de rezervă în programul POR 2014 – 2020. La final, pe Cetății ar trebui să găsim 1,57 kilometri de linie nouă de tramvai, 25.800 de metri pătrați de carosabil reabilitat, 12.300 de metri pătrați de trotuar reabilitat, 3.600 de metri pătrați de piste de biciclete, 20.500 de metri pătrați de spațiu verde și zece stații de tramvai reamenajate.

Un „target intern” al firmei Porr pentru executarea lucrărilor ar fi de 20 de luni, care ar putea fi respectat dacă nu vor exista probleme cu rețelele de utilități. Momentan, spune reprezentantul firmei, se comunică bine cu locuitorii din zonă și nu ar exista probleme majore semnalate de aceștia. În primele zile de lucru, pe șantier sunt aproximativ 15 muncitori, însă numărul acestora ar putea crește semnificativ în următoarea perioadă, „odată ce va crește frontul de lucru”.

„Împreună cu proiectul de pe Bogdăneștilor și cel de pe Stan Vidrighin, o să reușim să reabilităm o bună parte din rețeaua de tramvaie în Timișoara. Ceea ce este necesar în contextul achiziției de tramvaie noi. Săptămâna trecută am primit acest prim tramvai. Aceste lucrări nu vor fi fără deranj pentru locuitori. Aici, pe Cetății, o să închidem circulația timp de trei luni pe acest tronson doar”, a mai adăugat Fritz.

Din câte au anunțat joi reprezentanții primăriei, în următoarele trei luni va fi închis traficul pe bulevard, dar doar pe partea care deservea sensul de mers Bogdăneștilor – Gheorghe Lazăr. Traficul va continua însă în ambele sensuri, pe partea cealaltă a drumului, cu câte o bandă pe sens. Au fost deviate și traseele tramvaielor. Linia 4 va merge de la Piața 700 spre Gara de Nord, iar linia 7, spre Dâmbovița. În locul acestora, pe traseul clasic va circula, până în Torontalului, autobuzul 4b. De asemenea, din 1 iulie, se va închide și intersecția Cetății – Bogdăneștilor – B.P. Hașdeu. Vor rămâne, totuși, deschise relaţiile Calea Bogdăneştilor- bd. Cetăţii (viraj dreapta) şi relaţia bd. Cetăţii- Calea Bogdăneştilor (viraj stânga).

Dacă tot era în zonă, Fritz a dat detalii și despre evoluția șantierului de pe Bogdăneștilor. „Avansăm mai rapid decât anticipam. S-ar putea acolo, unde termenul de finalizare este vară 2023, să finalizăm mai repede. Poate o să reușim până la începutul anului 2023”, a spus primarul. „La sfârșitul anului viitor ne propunem (să finalizăm lucrările – n.r.)”, s-a arătat și mai optimist viceprimarul Ruben Lațcău.

