Fritz își completează echipa de consilieri personali cu o fostă angajată a unui europarlamentar USR PLUS și un fost jurnalist

Primarului Timișoarei, Dominic Fritz, și-a ales și ultimii consilieri personali. Este vorba despre Dana Lazăr și Bogdan Marta, care completează echipa de șase consilieri personali ai Primarului, alături de Simona Fiț, Rudolf Graef, Loredana Pintea și Val Mureșan. Prima are două profesii, inginer de sistem și psiholog, în timp ce al doilea a activat timp de 17 ani ca jurnalist. Dana Lazăr va fi consilier pe „problematici europene, de la proiecte pe fonduri UE, la relații cu instituțiile Uniunii”, în timp ce Bogdan Marta se va ocupa de „transparență și bună comunicare”.

„Bogdan Marta a făcut transparentă primăria Timișoara într-o perioadă în care nu strălucea prin transparență. I-am propus să se alăture echipei mele, să fie la fel de neîndurător cu mine cum a fost și cu predecesorii mei și să mă ajute să aduc mai multă transparență și bună comunicare între instituție și cetățeni. Dana Lazăr, cu o experiență profesională diversă și Bogdan Marta, un jurnalist pe care l-am citit cred că de la primele lui articole, mi-au făcut onoarea să accepte oferta mea de colaborare”, a declarat Dominic Fritz.

Cei doi noi consilieri personali sunt prezentați astfel într-un comunicat al primăriei:

„Dana Lazăr are 36 de ani și două profesii, de inginer de sistem și de psiholog. Este licențiată în psihologie la Universitatea Tibiscus și în automatică și calculatoare la Universitatea Politehnica. A profesat în specializările de bază, dar a dezvoltat un interes pentru afaceri europene, încă din studenție. A scris și a coordonat proiecte europene pentru tineri în cadrul Fundației Student Plus Timișoara (Tineret în Acțiune/ Erasmus Plus) și a susținut ateliere interactive pe teme europene pentru Centrul de informare Europe Direct Timișoara. Așa a fost recrutată de europarlamentarul USRPLUS Vlad Botoș, pentru care a lucrat din 2019, ca asistent local în cabinetul acestuia din cadrul Parlamentului European.

Bogdan Marta este jurnalist de 17 ani. A lucrat ca redactor la Bănățeanul, Mediafax, Agenda și Timiș Online unde a fost redactor-șef timp de 8 ani. Este cunoscut opiniei publice ca un jurnalist echilibrat, obiectiv și necruțător cu greșelile primarilor Timișoarei din 2004 până astăzi. A scris mii de articole despre problemele orașului și despre neregulile din administrație și a contribuit la informarea corectă și detaliată a timișorenilor asupra deciziilor și acțiunilor Primăriei Timișoara și ale altor instituții locale”.

