Fritz, tehnici de manipulare ale opiniei publice, dar și ale instituțiilor!

Plecarea la Novi Sad a primarului Dominic Fritz, despre care deja s-a relatat în primele ore ale zilei de joi, 13 ianuarie 2022, se află sub semnul multor semne de întrebare. Întrebările sunt conectate direct la cadrul legislativ, la Metodologia privind aplicarea normelor Covid în această pandemie, la comportamentul primarului și a celor din jurul său. Totul este prelucrat, ”vopsit”, aranjat, după manualele de manipulare. Este adevărat că în vara anului 2020, înaintea alegerilor, l-am crezut pe fostul viitor primar, dar acum suntem mult mai atenți.

După ce ”Ziua de Vest”, ca și alte organizații media, avea să relateze faptul că Dominic Fritz a fost persoană de contact cu președintele CJT, Alin Nica, depistat a avea Covid 19, (ultimul renunțând, desigur, la plecarea la Novi Sad, iar Fritz nu), după întâlnirea din Caraș-Severin, de ieri, miercuri, 12 ianuarie, au apărut un șir de declarații, tentative de manipulare a adevărului, despre care vom detalia. Așadar, ieri, la Reșița, Dominic Fritz a dat mâna cu domnul Alin Nica, la ora respectivă domnul Nica neștiind că rezultatul testului PCR făcut ieri dimineață, în vederea plecării la Novi Sad, va fi pozitiv. Tot ieri, miercuri, s-a testat și Dominic Fritz, care a primit rezultatul negativ. Perfect. Doar că NU contează rezultatul, dacă persoana testată a fost persoană de CONTACT cu cineva infectat Covid. Iată ce spune ”Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)”, actualizată de Institutul Național de Sănătate Publică în data de 6 ianuarie 2022, despre contactul direct: ”Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19; Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor); Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă); Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute; Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m”. Deci, domnul Fritz Nu trebuia să iasă în lume, minim cinci zile. Dar nu s-a oprit. Și aici încep manipulările. Bogdan Marta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara (de fapt, consilier personal al domnului Fritz, căruia legea nu îi permite un post de funcționar public, neavând o licență de studii superioare) l-a abordat telefonic pe colegul Lucian Paulescu, redactor șef Ziua de Vest, căruia i-a spus: ”Dominic Fritz a efectuat două teste PCR, la Spitalul de Boli Infecțioase «Victor Babeș», unul miercuri, după întâlnirea de la Reșița, și unul joi dimineața, ambele fiind negative. La întâlnirea de miercuri, Dominic Fritz a respectat toate măsurile de siguranță, și-a igienizat mâinile după ce a dat mâna cu Alin Nica, iar conform normelor în vigoare nu este considerat contact direct. Primarul a fost sunat de reprezentanții DSP, care au stabilit că acesta nu a fost contact direct.”, suplimentând de altfel și postarea de pe FB, în care scrie: „În cursul zilei de ieri, dl. primar Dominic Fritz a participat împreună cu dl. Nica la o conferință de presă, la Reșița. Pe tot parcursul acestui eveniment dl. primar a respectat toate regulile de siguranță, deci nu este considerat contact direct, conform normelor în vigoare. Dl. primar a efectuat ieri (miercuri – n.r.) un test PCR la Spitalul de Boli Infecțioase «Victor Babeș», deoarece astăzi este invitat la Novi Sad, la o întâlnire cu primarul acestui oraș și la ceremonia de deschidere a anului în care acest oraș va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii. Testul a ieșit negativ. Domnul primar a repetat testul în această dimineață (joi – n.r.), iar rezultatul a fost, din nou, negativ. Domnul primar îi urează domnului Nica însănătoșire grabnică și multă sănătate”.

La o analiză atentă a textului se identifică termenul ”igienizare a mâinilor”, unul foarte medical, deci cineva a făcut instruirea ”potrivită”, ținând cont de faptul că o persoană non-medic ar spune, mai degrabă: ”m-am dezinfectat”, sau ”am folosit soluții potrivite”… Problema nu este în semantică, ci în tehnicile folosite pentru a spune lucrurilor după bunul plac al celor din echipa Fritz.

Ce spune Marta? Că Dominic Fritz a primit telefon de la DSP (de la ”cineva”) care i-ar fi spus: ”Nu ești contact”. Ceea ce nu spun nici Marta, nici Fritz, este că acest telefon a venit după ce Fritz Dominic a relatat întâlnirea, fără a spune că a dat mâna cu Alin Nica (vă rugăm să urmăriți filmarea, la minutul 9.44 avem imaginea strângerii mâinilor). Cum se numește asta? Aveți răspunsul pe buze! L-am contactat pe domnul dr. Flavius Cioca, director DSP, pentru lămuriri: ”Chiar și la ora aceasta aștept la DSP declarațiile scrise ale domnilor Dominic Fritz, Romeo Dunca și Ioan Popa, prin mail, așa cum le-am cerut, prin care să susțină că NU au fost persoane de contact cu domnul Nica” . Nici unul dintre ei nu și-a asumat o declarație scrisă, care ar exonera orice implicare nepotrivită a DSP în plecarea lui Fritz. Or, avem fotografiile, imaginile filmate, avem dovezile și suntem tratați cu dispreț???

Stimate domn Fritz Dominic, am așteptat rânduială bănățeană, rânduială nemțească, și ce primim? Sfidare? Manipulare? Dispreț?

Dovezile arată cum primarul Fritz a derutat instituțiile statului care, acum, trebuie să decidă dacă acest cetățean european este sau nu parte din zădărnicirea combaterii pandemiei? Oricare alt cetățean ar fi fost prins în această conjurație penibilă, ar da acum declarații. El nu poate da, este la Novi Sad, unde are loc deschiderea oficială a programului Capitală Culturală Europeană 2022. Dar sperăm că se va întoarce cu bine. Inutil să mai arătăm că membrii Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană nu sunt acolo, în locul lor fiind ”noile speranțe” din cadrul Centrului de Proiecte, care nu au făcu absolut NIMIC pentru câștigarea , în 2016, a titlului Timișoarei.

Ce mai știm despre domnul Fritz? În alergarea sa după imagine artificială, i-a contactat pe colegii care sunt, și ei, la Novi Sad, invitații CJT, pentru a participa la programul deschiderii, și le-a spus, grăbit, atent la reacțiile celor aflați în slujba adevărului: ”Nu am fost contact, să știți!”, referindu-se la ceea ce presa regională avea să relateze în cursul dimineții. De bună seamă i-a crezut naivi, uitând că sunt inteligenți și atenți.

Domnul Dominic Fritz este dator cu explicații cetățenilor Timișoarei, ai Timișului, Banatului, României. El trebuie să tranșeze adevărul și să spună adevărul. Numai și numai adevărul. Așa cum martorii, cu mâna pe Biblie, spun în fața justiției!

Așteptăm!

