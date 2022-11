Fritz, vești bune despre „Capitala Culturală”, dar și îngrijorări pentru spitalele finanțate prin PNRR și reabilitarea căii ferate Gara de Est – Ronaț

Marți, 15 noiembrie, într-o conferință de presă a Primăriei Timișoara, primarul Dominic Fritz a făcut rezumatul ultimelor noutăți care privesc orașul. Pe de o parte, acum că au intrat și primii bani de la guvern, Primarul Dominic Fritz este încrezător că „suntem pregătiți” de „Capitala Europeană a Culturii” va fi un succes. Pe de altă parte, tot acesta s-a arătat îngrijorat de alte două aspecte: spitalele finanțate prin PNRR și reabilitarea căii ferate pe porțiunea dintre Gara de Est și Ronaț.

„În 2019 a existat un OUG prin care Timișoarei i-a fost promisă o sumă mare de bani. Din varii motive, tot procesul a durat foarte mult, dar în aceasta doar a ajuns prima tranșă. Primăria Timișoara a primit 17,6 milioane lei din totalul de 53 de milioane de lei pentru investițiile în infrastructura culturală. În 2019 se vorbea de 107 milioane, dar mă bucur că au ajuns și acești bani și pot să vă spun că au fost cheltuiți cum au venit. Anul acesta am plătit facturi de 26 de milioane de lei (pentru investițiile în infrastructura de cultură – n.r.), deci am acoperit doar o parte din ce am cheltuit. Am primit și 18 milioane și pentru programul cultural (din totalul 50 de milioane – n.r.) cu condiția ca acești bani sa fie cheltuiți doar prin apeluri deschise. Vom deschide in următoarele zile nou apeluri de proiecte. Vă pot spune că 70% din programul cultural este deja contractat și finanțată. Va fi prezentat pe larg în decembrie”.

Tot pe acest subiect, Fritz a vorbit și de vizitele pe care le face în Europa cu scopul promovării proiectului. „Suntem pregătiți pentru un an de capitală în care toată Europa va putea fi mandra de program cultural pe care îl va prezenta Timișoara. Am fost la ambasada de la Berlin, voi fi și la Paris și Bruxelles. Încrederea este mare. (…) Evenimentele de la ambasade presupun și câteva vizite din zona politică și culturală, firme de turism interesate să vină la Timișoara, instituii culturale deschise pentru proiecte de schimburi de experiențe. Trebuie să punem Timișoara pe harta celor care planifică tot ce tine de turism și de piața culturală!”.

În prezent, a mai explicat Fritz, Asociația de promovare a Timișoarei, cea înființată în 2021, a început să gândească mai multe metode de promovarea orașului,, în primul rând prin filmulețe tematice. În paralele, și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii dezvoltă un program constant, într-o strategie concepută împreună cu o agenție profesionistă. Primăria, de asemenea, lucrează cu Aeroportul Internațional Timișoara pentru atragerea unor noi linii de zbor de la Turkish Airlines, RyanAir sau WizzAir.

În ceea ce privește reabilitarea căii ferate, pentru care ministrul Sorin Grindeanu a semnat recent contractul pentru proiectare și execuție, îngrijorările lui Fritz sunt legate de anumite detalii punctuale. De exemplu, numărul de subtraversări, sensul giratoriu suspendat de la Baader sau supra-traversarea din Ronat. In cazul primului punct, primarul vrea cât mai multe astfel de pasaje. La Baader există dubii in privința tramei stradale și a descărcărilor din girație, iar în Ronat, la cum arată acum proiectul, este pus în primejdie stadionul de rugby. Proiectarea ar trebui sa dureze șase luni, iar execuția, trei ani.

„Modernizarea căii ferate de la Gara de Est până în Ronaț este un proiect de 1,4 miliarde de lei. Aș vrea sa spun, poate pentru că prea puțin a fost discutat, poate unii nu sunt conștienți cât ne va afecta acest proiect, (…) că va impacta felul în care ne vom deplasa în următorii 100 – 150 de ani în Timișoara. Poate să meargă într-o direcție bună și atunci va conecta Timișoara de Europa și restul României, dar are și potențialul să blocheze Timișoara, să afecteze traficul și să despartă nordul de sudul Timișoarei și mai mult. Ăsta este motivul pentru care, după ce a câștigat o firmă proiectarea și execuție, noi, ca primărie, vom urmări îndeaproape acest proiect. Ne așteptăm la o deschidere maximă. Evident, nu primăria este beneficiarul, dar timișorenii și municipiul sunt cei care vor beneficia de acest proiect. Fac un apel la dialog cu primăria și cetățenii. Sesiuni de informare, discuții publice din care timișorenii sa înțeleagă cum va afecta acest proiect viața lor, negativ sau pozitiv”, a declarat Fritz.

Legat de investițiile în spitale finanțate prin PNRR, primarul consideră că „pragmatic” nu vor putea fi finanțe toate cele trei proiecte timișorene înscrise: noul corp de clădire de la Spitalul de Copii, noua maternitate Odobescu și Institutul de Oncologie. Fritz ar prefera să fie finanțate primele două, în condițiile în care nu crede că ultimul va putea fi finalizat în timp util, până în 2026, termenul limită.

„Am urmărit cu interes anunțul făcut de deputatul Freddy Simonis, că a fost finalizat un nou studiu de fezabilitate la Institutul Oncologic. La primul a rezultat un preț de 700 de milioane, iar acum avem o a doua variantă, pentru 200 de milioane de euro. Eu susțin bineînțeles că avem nevoie de infrastructură sanitară pe partea de oncologie, dar nu este loc de orgoliu. Probabil nu vor fi finanțe toate trei. Este enorm de important să fim pragmatici și onești despre posibilitățile pe care le avem. Apreciez că se implică domnul Simonis. În același timp, mă întreb, dacă un politician fără nicio putere executivă face acest anunț, cine își asumă acest proiect, încă nevotat cu indicatorii la guvern. Cine va merge pe șantier? Acum, această responsabilitate ar fi la DSP. Lucrează medici, dar nu ingineri. Care este instituția care ne asigura că va fi finalizat până în 2026? (…) Ăsta este un apel la pragmatism”, a declarat Fritz.

Tot acesta a mai explicat că proiectul de la maternitate ar urma să fie scos la licitație în curând, iar noua clădire de la „Țurcanu” va fi finalizată până la începutul anului viitor. Aici ar mai fi nevoie doar de echipamente, investiție estimată la 20 de milioane de euro.

