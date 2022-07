Gala MDVTM 2022, prezentări de modă ale studenților de la specializarea Design Vestimentar, la Iulius Town

Tinerele talente au găsit întotdeauna suport în a-și urma visul, la Iulius Town Timișoara. Săptămâna aceasta va avea loc Gala MDVTM 2022 – prezentarea lucrărilor de licență și de master a studenților de la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Vino la Iulius Town să vezi cele 14 prezentări de modă, dar și să faci cunoștință cu tinerii designeri, care au proiectat conceptele!

Îmbinarea stilului cu utilitatea și caracterul practic, tendințele în materie de materiale, preferințele clienților, dar și importanța de a răspunde stilului de viață al oamenilor, care este mereu într-o continuă schimbare, sunt câteva dintre cerințele la care trebuie să fie atent un designer. Joi, 7 iulie 2022, în Iulius Gardens, zona Family Plaza, de la ora 20.00, 14 tineri talentați de la Facultatea de Arte și Design Timișoara își vor prezenta lucrările de licență, în cadrul Galei MDVTM 2022.

„Deep Ink”, „Home”, „Rolling in leather”, „City of dreams” , „Missing file: Emotion.dll”, „Cut me in half”, „Scars”, „Follow the white rabbit”, „Mignonette”, „Escape – Protect My Soul!”, „My thoughts are full of people”, „Not sorry about your fragile masculinity”, „Clash on Perfection” și „Brave Old Time” sunt cele 14 teme.

Lucrările au fost coordonate de: conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor, lect. univ. dr. Cristina Lazăr, lect. univ. dr. Eugenia Riemschneider, lect. univ. dr. Sandra Chira, asociat. dr. Corina Mutu și asist. drd. student Andreea Pleșa.

Expresivitate, idei ieșite din tipare, abordarea unor subiecte inedite, fragilitate, glamour sunt câteva dintre direcțiile colecțiilor designerilor debutanți.

