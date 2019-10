Gala Pressalert 10 ani, la Timișoara

Marți 22 octombrie, de la ora 19.00, www.pressalert.ro – site-ul de investigații, știri și comentarii – a sărbătorit la Opera Română Timișoara, zece ani de la înființare.

De asemenea, Dragoș Boța, fondatorul publicației electronice, a marcat 25 de ani de activitate jurnalistică.

La Gala Pressalert 10 ani, au participat personalități ale vieții economice, sociale, politice și culturale, jurnaliști, prieteni ai publicației și colaboratori.

De asemenea, în cursul zilei, printre alte evenimente, a avut loc și conferința intitulată Provocările presei românești, organizată în premieră la Timișoara de Dragoș Boța. Alături de speakerii invitați, la dezbatere, au participat și jurnaliști veniți din regiunea de vest a țării.

Amintim că, pe lângă investigaţii, pressalert.ro oferă cititorilor cele mai importante ştiri, analize şi comentarii despre evenimentele de actualitate din municipiul Timișoara, din județul Timiș, dar și din județele aflate în zona de vest.

Sărbătoarea de la Opera Timișoara s-a bucurat de mare succes. Pe lângă spectacolul susținut de un grup de artiști locali, au fost oferite Premiile Pressalert, unor personalități care s-au remarcat prin activități deosebite și foarte utile comunității.

Printre premianți au fost: ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului, dr. Traian Orban, președintele Asociației Memorialului Revoluției din Timișoara, Amalia Matei, Rotary Club Cetate Timișoara, și Florica Chiriță, președintele executiv al CCIAT.

În discursul său, Dragoș Boța a spus:

”În primul rând, investigațiile din www.pressalert.ro ne-au legitimat în fața patronului suprem: cititorii noștri. Noi ne-am făcut întotdeauna datoria față de public și am spus și spunem adevărul, cu orice chip.

După 10 ani de presă independentă, pot să vă spun că oricare dintre colegii mei poate să stea cu capul sus și cu coloana dreaptă, enervant de dreaptă, pentru unii oameni obișnuiți să vadă în jurnaliști doar niște preșuri sau niște slugi care le poartă cuvintele mai departe.

Nu am negat niciodată adevărul spre disperarea samsarilor de prietenie. Toate acestea au fost posibile pentru că, după câțiva ani de cursă solitară, am avut onoarea și norocul să am alături o echipă de jurnaliști profesioniști care cred ca și mine că adevărul este cea mai puternică armă a unui gazetar.

Acum, la 10 ani, și peste 10 ani, vom continua să stăm cu colana dreapta și cu capul sus când spunem: sunt de la pressalert!”.

Cei 10 ani de pressalert.ro înseamnă aproape 60.000 de texte publicate pe site de zeci de jurnaliști dedicați meseriei, articole citite de zeci de milioane de persoane din Timișoara, din Banat, din România și din lumea întreaga.

Pressalert înseamnă și un săptămânal tipărit și o emisiune în care se dezbat împreună cu invitații speciali subiecte fierbinți din actualitate.

”Am încercat să nu-i dezamăgim pe cititori și credem că am reușit, măcar în parte. Lor le mulțumim și îi așteptăm în continuare alături de noi, pentru că drumul pressalert.ro continuă…!”, este mesajul echipei pressalert.ro.

