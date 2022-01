Gala „TDIS” în Caraș Severin. Premierea elevilor din concursul „Împreună cu Hristos prin lume în mileniul 3”

În Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Centrului Eparhial din Caransebeș, s-a desfășurat Gala „Taberei din Inima Satului”, un eveniment de bilanț al proiectului eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, sâmbătă 29 ianuarie 2022.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a autorităților locale și școlilor partenere în organizarea TDIS 2021precum și a formatorilor și voluntarilor din cadrul proiectului.

Părintele Mihai Ciucur a subliniat importanța implementării proiectelor misionare și educaționale ale Bisericii în comunități:

„Copiii noștri reprezintă schimbare de mentalitate și de paradigmă în ceea ce privește rolul Bisericii în viața copiilor și a tinerilor. Este principala concluzie pe care am desprins-o, după acești trei ani de zile de proiect, în cadrul acestui eveniment de bilanț, dar și de planificare pentru anul 2022, pentru că, atunci când realizăm proiecte și le implementăm, trebuie să avem dimensiunea impactului său comunitar. Am analizat, în cadrul acestei întâlniri, impactul pe care l-a avut acest proiect în județul Caraș-Severin, în Episcopia Caransebeșului, și, dincolo de roadele imediate care s-au concretizat în aceste evenimente deosebit de frumoase în comunitate, aceste tabere, pe care le-am rememorat astăzi, dincolo de impactul pe termen mediu pe care acest proiect îl are, concretizate prin aceste centre de tineret care s-au realizat în parohii și în comunități, ca urmare a acestor tabere. Spuneam că importantă este schimbarea de paradigmă, pentru că societatea, în ansamblul ei, fie că vorbim despre copii, despre părinți, dascăli sau autorități publice locale sau județene, își îndreaptă atenția tot mai mult către proiectele misionare și educaționale ale Bisericii Ortodoxe. Consider că aceasta este o premisă deosebit de importantă”.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a adresat un mesaj de mulțumire și încurajare tuturor celor implicați în proiectul eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, subliniind importanța implicării Bisericii în formarea tinerilor din toate comunitățile eparhiei.

Premierea elevilor participanți la concursul online „Împreună cu Hristos prin lume în mileniul 3”

În 30 ianuarie 2022, cu prilejul praznicului Sfinților Trei Ierarhi, a avut loc premierea elevilor participanți la a VI-a ediție a concursului online „Împreună cu Hristos prin lume în mileniul 3”, organizat de Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și cu Episcopia Ortodoxă a Italiei. Concursul a avut un impact uriaș, peste 10.000 de elevi din întreaga lume au trimis lucrări, creații artistice și literare, eseurile putând fi redactate în 6 limbi: română, italiană, spaniolă, engleză, franceză, rusă. Au putut participa elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dar și elevi cu CES.

De la clasa pregătitoare și până la clasa a VI-a, elevii au avut de realizat creații artistice, iar de la clasa a VII-a și până la clasa a XII-a au scris texte narative sau argumentative pe diferite teme, în funcție de categoria de vârstă. Copii din 27 de țări, din toate continentele, din care amintim: Japonia, Noua Zeelandă, Rusia, Kenia, Irlanda, S.U.A., Turcia, Canada, ș.a. L-au mărturisit pe Dumnezeu în zilele de 18-19 decembrie, prin participarea la acest concurs de religie. Totul a fost posibil prin implicarea profesorilor de religie și a preoților, care i-au îndrumat pe acești copii, dar și a sutelor de cadre didactice care au evaluat mii de lucrări.

Din Caransebeș au participat cinci elevi de la Colegiul Național „Traian Doda”, patru elevi din clasa a VII-a: Bugărin Ovidiu Sebastian, Cîrcu Gabriela-Elena, Lucian Răzvan-Teodor, Șuha Albert și Dragomir Nicoleta-Sorina din clasa a VIII-a. Tema concursului a fost: Când și cum S-a născut Hristos în viața mea și cum a devenit Prietenul meu?” În dimineața concursului, la ora 10, s-a deschis platforma online, iar elevii au aflat titlul eseului, având la dispoziție 12 ore pentru a finaliza lucrarea. Toți cei cinci participanți au obținut premiul I.

Premierea s-a desfășurat concomitent în toate țările participante la data de 30 ianuarie, cu ocazia prăznuirii Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, imediat după Sf. Liturghie. La catedrala istorică „Sf. M. Mc. Gheorghe”, în fața întregii comunități eclesiale, trei dintre cei cinci elevi premiați au primit diplome, felicitări și daruri – a explicat prof. Dorina Coste.

