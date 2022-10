Galei Excelenței în Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș. Peste 1800 de firme vor fi premiate la evenimentul organizat de CCIA Timiș

Galei Excelentei in Afaceri – Topul Firmelor din Judetul Timis, aflata la editia a 29-a, eveniment care consfinteste locul pe care companiile timisene il ocupa in elita afacerilor romanesti, cartea de vizita a succesului si performantei in afaceri, va fi organizata, in 4 noiembrie, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara.

Clasamentul pentru anul 2021 reuneste 12.095 firme care au indeplinit criteriile de eligibilitate, dintr-un numar de 35.333 care au depus bilantul contabil pentru exercitiul financiar trecut.

Dintre acestea, sunt evidentiate 1.853 firme clasate pe locurile I, II si III, structurate pe domenii, grupe de activitate si clase de marime. Totodata, 151 de firme a caror fidelitate si perseverenta le-au oferit clasificarea pe unul din primele trei locuri in Top in ultimii zece ani sunt distinse cu Trofeul de Excelenta.

Aflat la o noua editie, Trofeul de Excelenta ACADEMICA onoreaza realizarile universitatilor de stat timisene care le mentin ca actori vizibili in aria academica europeana.

A devenit o traditie pentru CCIA Timis sa acorde premii speciale, pentru momente aniversare si pentru realizari de exceptie in diferite domenii de activitate.

Gala Excelentei in Afaceri reuneste la fiecare editie peste 800 de participanti – reprezentanti de marca ai mediului de afaceri, inalti oficiali ai Guvernului Romaniei si ai administratiei publice locale, reprezentanti ai corpului diplomatic si consular, personalitati ale mediului academic, asociatii de afaceri, camerere de comert din strainatate, colaboratori, partenerii evenimentului, mass media.

Evenimentul are loc in data de 4 noiembrie, cu incepere de la ora 18,30, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis (Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22).

Program:

18,30 Primirea invitatilor

18,45 Deschiderea ceremoniei de premiere

Mesaj al Presedintelui CCIA Timis

Mesaj adresat de I.P.S. Mitropolitul Banatului

Mesaj al Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a Romaniei

Mesaje ale oficialilor administratiei publice locale si inivitatilor de onoare

20.00 Acordarea Trofeului ARS GRATIA ARTIS

Acordarea Trofeului de Excelenta ACADEMICA

Acordarea diplomelor si trofeelor pentru locurile I, II si III

Premii speciale, momente aniversare

Gala de Decernare a Trofeului de Excelenta

Cina festiva, intermezzo-uri muzicale

In concert: PHASER

