„Game of Thrones” pe Bega – Foto

Sute de timișoreni s-au adunat așezat pe o parte și pe alta a canalului Bega în zona centrală a orașului pentru a asista la o cursă devenită deja tradiție la Timișoara.

A patra ediție a evenimentului „Make it! Race it! Recycle it! a adus pe canalul Bega echipaje de la două ONG-uri, un liceu din Timișoara, o gașcă de prieteni și nu mai puțin de 15 companii. Echipajele s-au luptat pentru cele 8 trofee puse în joc de organizatori: Cea mai rapidă ambarcațiune, Cea mai faină temă, Cel mai inovator design, Saved by the bell, Popularitate, Premiul special EcoStuff, Titanic Award și People’s Choice Award.

Ambarcațiunile au avut aspecte care de care mai năstrușnice. De la o navă preluată din celebra serie Transformers, la o barcă dragon, o ambarcatiune facută sub forma unui autobuz sau una realizata sub forma de palmier, insă toate făcute din pet-uri au alte materiale reciclabile.

Pe malurile canalului Bega si-au făcut loc și personaje din celebrul serial „Game of Thrones”, printre care s-a aflat si mama dragonilor. De asemenea, cei mici s-au putut așeza și pe tronul din celebrul serial.

