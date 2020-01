Garajiada: mai multe locuri de parcare și aer mai curat? Robu așa crede

La conferința sa din 28 ianuarie, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu s-a lăudat doar cu ce se construiește în oraș, ci și cu ce se demolează, și anume garajele.

„Pe deoparte conservăm, pe de altă parte demolăm. Vorbim despre garaje, trebuie să scăpăm orașul de ele! Am susținerea populației, inclusiv a proprietarilor care au înțeles că a fost o epocă în care garajele au avut rostul lor, dar Timișoara de astăzi și cea de mâine nu mai cadrează aceste construcții.[…] Pot să-i înțeleg pe proprietari [n.r. cei care au dat în judecată Primăria]. Eu nu am avut garaj, dar am avut apropiați cărora le-am demolat garajele. Le-a fost greu la început, dar s-au obișnuit”, a spus Robu.

Pentru a arăta că a și început „Garajiada 2020”, primarul a amintit de faptul că săptămâna trecută s-a intervenit pe strada Martir Dumitru Jugănaru. În total, în acest an, 244 de garaje sunt în vizorul Primăriei, dintre care: 77 în cartierul Soarelui, opt în zona Dacia și alte 81 în zona Mircea cel Bătrân. Robu speră, astfel, ca cartierul Soarelui să devină cât mai curând „primul cartier liber de garaje din România”.

Edilul promite că în locul garajelor vor apărea locuri de parcare și, poate, și spații verzi, dând exemplu, garajele demolate din Calea Lipovei, unde a acum există un „spațiu generos pe care îl vom amenaja foarte, foarte frumos. Vor fi 100 de locuri de parcare. Ce înseamnă asta pentru cetățeni, plecând de la 0 locuri?”

Cu această ocazie, discursul primarului s-a dus, din nou, înspre problema calității aerului. Acesta a spus că, până se se dărâme garajele Noroiul e luat de mațini și dus pe carosabil. Să nu ne mirăm atunci că pe carosabil se vede mizerie? Când vremea e uscată, noroiul se transformă în praf. Să nu ne mirăm atunci că mai apar și depășiri ale pragurilor [n.r. particulelor în suspensie]?

Robu nu s-a putut abține și, încă o dată, s-a luat de cei care „denigrează orașul”, comparându-i pe aceștia cu cetățenii străini veniți în Timișoara: „Investitorii văd condițiile din Timișoara și sunt mulțumiți. Cetățenii francezi sau germani din firmele de prim rang au decis să rămână aici. Unii chiar și-au cumpărat proprietăți. Nu i-am auzit să vorbească orașul de rău.[…] Este de o incorectitudine nedemnă de un cetățean al Timișoarei să vorbească de măști de aer. Eu aș fi primul care ar ieși cu masca și i-ar îndemna pe timișoreni să poarte măști. Ei încearcă să îndepărteze investitorii. Nu le place să vină Robu să spună că avem cele mai mari investiții străine din țară”.

