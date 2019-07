Gărâna Jazz Festival 2019 va avea loc între 11 – 14 iulie, pe trei scene

Gărâna Jazz Festival XXIII va avea loc între 11 și 14 iulie 2019. Gărâna, satul dintre munți, va găzdui patru zile de concerte și experiențe muzicale dedicate pasionaților de jazz.

Concertele se vor desfășura pe trei scene: în Poiana Lupului, Biserica Catolică din satul Văliug și Hanul La Răscruce, locul în care a avut loc prima ediție a festivalului, în urmă cu 22 de ani.

Jan Garbarek revine la Gărâna după 12 ani, alături de pianistul și compozitorul german Rainer Brüninghaus, basistul de origine braziliană Yuri Daniel și percuționistul indian Trilok Gurtu – artistul care mixează încântător muzica din Mumbai, tărâmul natal, cu jazz fusion și world music.

Un grup care promite o călătorie sonoră senzorială, profundă. Concertul Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu va avea loc joi, 11 iulie, în deschiderea ediției 23 Gărâna Jazz Festival.

Printre cei mai valoroși artiști de muzică jazz, Jan Garbarek și-a folosit ultimii 50 de ani de carieră muzicală pentru a transforma tot ce e dificil într-un limbaj simplu, clar și curat.

Nominalizat la premiile Grammy, premiat cu Norwegian Arts Council Award și Willy-Brandt-Award, Garbarek își asumă un stil unic, inspirat de improvizația anilor ’60 și ’70, de folclorul norvegian și de cele mai exotice influențe culturale.

Muzica e armonioasă și migrează de la liniște la extaz, e în același timp simplă și complexă, ludică și intensă. Garbarek este unul dintre cei mai populari reprezentanți ai ECM Records și a colaborat de-a lungul anilor cu Keith Jarrett, Hilliard Ensemble, Ralph Towner, Bill Frisell, Zakir Hussain, David Torn, Terje Rypdal.

Jazz-ul s-a auzit pentru prima dată la Gărâna în 1997, într-un jam session improvizat de prieteni în Hanul La Răscruce. Povestea a continuat în următorul an și în următorii 20 de ani, transformând un sat din Munții Semenic în locația celui mai important festival de open air jazz din Europa Centrală și de Est.

Peste 50.000 de spectatori şi câteva sute de artişti internaţionali au împărtăşit experienţa muzicii jazz de avangardă ascultată sub cerul liber.

Au cântat la Gărâna: Eberhard Weber, Mike Stern, Jan Garbarek, Charles Lloyd, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitous, Zakir Hussain, Magnus Ostrom, Bugge Wesseltoft, Lars Danielsson, Avishay Cohen, Nils Petter Molvaer și mulți alții.

Trei elemente fac din Gărâna Jazz Festival o experiență de festival unică: muzica, oamenii și locul. În munții Semenic natura e sălbatică, la fel ca muzica care răsună dintre corturi. Două decenii de festival au cultivat diversitatea jazz-ului la cea mai înaltă calitate și au găzduit concerte legandare de jazz nordic, american, oriental, occidental sau românesc.

Totul în spiritul unei liberătăți aparte care definește identitatea celor prezenți an de an la Gărâna, considerat un fel de ”Woodstock” contemporan. Vremea capricioasă și locul special nu diminuează cu nimic atmosfera, dimpotrivă, chiar îi ambiționează pe participanți să-si dorească să facă parte dintre cei, nu puțini, “aleși”.

”Odată ajuns în Poiana Lupului, m-am împrietenit instantaneu cu oamenii, m-am ataşat subit de împrejurimi (pe care le explorez în fiecare an, în profunzimi şi-n înălţimi), am devenit dependent de capriciile vremii şi de riscurile vieţii la cort şi, mai ales, am descoperit nevoia acută de a asculta jazz în aer curat, sprijinit de buştenii care, într-o zi, sunt convins, vor deveni la fel de faimoşi precum artiştii de pe scenă.” – Marius Chivu despre Gărâna Jazz Festival în Dilema Veche.

