Gastronom – lucrări de artă din mămăligă la galeria Jecza Timișoara

Gastronom artă contemporană cu patrimoniu culinar este numele unei inedite expoziții de artă, care a fost inaugurată, duminică 1 septembrie, la Casa Jecza- Fundația Interart Triade, Calea Martirilor nr. 51/45, Timișoara.

Lucrările au fost create având la bază tradiționalul produs culinar românesc: mămăliga.

Au expus artiștii Lorena Brează, Mircea Cîrtog și Andreea Medar, care timp de 10 zile sunt implicați într-o activitate de rezidență culturală.

Pentru ca vizitatorii să intre în atmosferă, ei au fost primiți și serviți chiar de la intrare în expoziție cu două feluri de mămăligă: una cu telemea de oaie, iar cealaltă a fost o tartă de mămăligă cu gem, preparată cu ingrediente locale, dar și exotice: stafide, flori de salcâm de la un producător din Ardeal și gem de prune făcut artizanal, de casă, în Banat. De ce asemenea vernisaj de artă? ”Evenimentul nostru își propune să sublinieze dimensiunea culturală a hranei și relația dintre mâncare și cultură care este definitorie pentru individ. Legătura dintre cultură și mâncare este complexă”, a constatat Sergiu Florean, creatorul celor două feluri de mămăligă.

Astfel, folosind mămăliga, ca materie primă, cei trei artiști au încercat să interogheze prin demersul lor relația dintre hrană și cultură. Într-o lume globalizată, mai este hrana un vector cultural? Dacă da, în ce condiții?

Cosmin Năsui, istoric de artă din București, curatorul expoziției, a explicat: ”Arta actuală își găsește diferite surse de inspirație și proiectul nostru Gastronom îi apropie de artiști de zona culinară, de aceea am ales, mai în glumă, mai în serios, produsul tradițional: mămăliga. E un material la îndemâna artistului, iar românul are diferite tipuri de relații istorice cu acest produs culinar. A fost o provocare pentru a vedea concret în ce sens artiștii contemporani reușesc să integreze mămăliga în lucrările lor. Am primit o serie întreagă de propuneri din diferite domenii ale artei, fie că vorbim de sculptură sau pictură. Lucrările sunt spectaculoase atât în relație cu materialul, cât și cu ambientul”.

Juriul a fost format din Sorina Jecza, directorul galeriei de artă Jecza din Timișoara, Dan Breaz, curator și muzeograf la Muzeul de Artă din Cluj Napoca, și Cosmin Năsui, istoric de artă din București. Astfel, juriul a stabilit că cei trei artiști sunt câștigători, de aceea ei au beneficiat de o rezidență în spațiul galeriei Jecza, timp de 10 zile, pentru a-și prezenta creațiile, care au avut ca materie primă mămăliga.

O lucrare a constat dintr-un cub de mămăligă cu latura de doi metri pe doi – un loc unde aproape se poate locui – făcut de Lorena Brează, altă lucrare concepută de Andreea Medar a fost un iglu, construit din tuburi de neon și mămăligă, iar Mircea Cîrtog, un artist din Craiova, a realizat o serie de sculpturi din mămăligă, reprezentând personaje istorice: Loocon sau Feceoara Maria.

”Prin lucrările lor cei trei artiști au încercat să redea și latura umoristică, dacă amintim tradiția românească, privind mămăliga. Este vorba de expresii care au intrat în folclorul urban, cum este ”Mămăliga nu explodează niciodată”. Acestea sunt cumva ironice și fac parte din lucrările pe care artiștii le-au realizat”, a concluzionat Năsui.

Festivalul La Pas Festival de gastronomie sustenabilă va avea loc în parcul Rozelor, Timișoara, între 4-6 octombrie 2019.

Proiectul Gastronom: artă contemporană cu patrimoniu culinar urmărește creșterea nivelului de conștientizare a publicului cu privire la importanța hranei ca parte a patrimoniului imaterial.

Proiectul a constat în organizarea unui concurs în care artiștii români au fost invitați să își depună proiecte care abordează tematica hranei, folosind ca materie primă mămăliga.

Proiectul face parte din La Pas, un program implementat de Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, în parteneriat cu Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare.

Programul este orientat către evidențierea complexității legăturii dintre hrană, cultură și consum durabil.

Comentarii

comentarii