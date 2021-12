Gaz Vest a cerut suspendarea activității pentru trei luni. Ce se întâmplă cu abonații

Firma arădeană Gaz Vest, un furnizor cu 27.000 de clienți casnici în judeţele Arad, Timiş, Bihor, Satu Mare şi Gorj, a anunțat ANRE că este nevoit să suspende pentru trei luni activitatea de furnizare, potrivit notificării trimise Autorității.

Gaz Vest a anunțat că nu poate continua furnizarea din cauza creșterea prețului gazelor, de introducerea mecanismului de plafonare a prețului și de incertitudinea că furnizorii nu își vor recupera integral și la timp costurile suplimentare de la stat și, nu în ultimul rând, de atitudinea băncilor, care opresc finanțarea.

“Cu regret va informam ca, datorita evolutiei pretului pe piata gazelor naturale din Romania dar si la nivel european, acestea traversand o perioada extrem de dificila, cu o volatilitate extrem de ridicata a pretului (de la 130 RON /MWh la inceputul lunii octombrie la 900 RON/MWh in prezent) dar si a modificarilor legislative adoptate privind plafonarea pretului la gazele naturale furnizate, modificari care datorita neclaritatii privind cine si cand acopera costurile avute de furnizor pentru prestarea activitatii de furnizare au condus la suspendarea de catre banci a tuturor procedurilor de finantare initiate, GAZ VEST SA a fost nevoita sa notifice ANRE suspendarea pe o perioada de 3 luni a activitatii de furnizare.

Conform legislatiei in vigoare clientii GAZ VEST SA vor fi preluati de catre alti furnizori sau de catre FUI, angajatii GAZ VEST SA asigurand tot sprijinul pentru realizarea acestui transfer.

Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, privind modificarile care urmeaza sa fie adoptate in urmatoarea perioada pentru Legea 259 ( ceea ce inseamna ca insusi cei care au elaborat-o, in urma sesizarilor, si-au dat seama de neajunsurile acestei Legi) speram ca neclaritatile invocate de sistemul bancar se vor clarifica astfel incat GAZ VEST SA sa acceseze finantarile solicitate si ca in maxim 3 luni sa revenim in calitate de furnizori ai dumneavoastra.

Va multumim pentru cei 20 ani in care am colaborat si va informa ca pentru transferul catre alti furnizori va puteti adresa la : telefon 0257/348400 sau la email transferconsumator@gazvest.com.

In situatia in care nu solicitati transferul catre alt furnizor,veti fi preluat de Furnizorul de ultima instanta (FUI) desemnat de ANRE, fara costuri de transfer. Va asiguram de tot sprijinul si regretam ca sunteti obligati sa treceti prin aceasta situatie”, se precizează în notificarea trimisă de Gaz Vest către ANRE.

Gaz Vest are circa 27.000 de clienți casnici. Cel mai probabil, ei vor fi preluați de Engie în calitate de furnizor de ultimă instanță, dacă transferul se va face înainte de 31 decembrie. Întrucât suntem în perioada de aplicare a legislației de protecție a consumatorilor pe timpul iernii, ei vor plăti prețul plafonat de 375 de lei/MWh de gaz.

În urmă cu câteva zile, Gaz Vest a fost amendat cu 50.000 lei pentru că a emis facturi cu preţuri neplafonate clienţilor săi.

Anunțul a fost făcut chiar de Ministrul Energiei, Virgil Popescu: „Aș dori să transmit un avertisment clar: nicio companie furnizoare nu își va bate joc de români! Să emită facturile pentru lunile noiembrie 2021 – martie 2022 în acord cu legea nr. 259 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022! În mod contrar vor exista sancțiuni dure”. Ministrul a dat exemplul companiei Gaz Vest, subliniind că abonații „au primit facturile aferente lunii noiembrie fără să fie aplicată legea care prevede plafonarea și schema de compensare! Drept urmare am luat atitudine! Și în urma controlului celor de la ANPC rezultatul este următorul: s-a aplicat Legea 363/2007 și s-a constatat că au încălcat art.6 alin.(1), lit.d.- prețul sau modul de calcul al prețului. Cei de la Gaz Vest SA au primit o sancțiune contravențională de 50.000 lei- și conform art.15-1 odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale se aplică și sancțiunea complementară de recalculare a consumului citit sau estimat pentru consumatorii casnici începând cu data de 01.11.2021, în termen de 15 zile!”.

Comentarii

comentarii