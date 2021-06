Gazul natural va ajunge, garantat, cel puțin un an de zile, la Deta și în localitățile din zonă

Gazul natural va ajunge, garantat, cel puțin un an de zile, la...

Locuitorii zonei Deta nu vor rămâne fără gaze naturale în următorul an, ne spune Bogdan Ghelbere, timișoreanul ajuns la București pe post de secretar de stat adjunct al Guvernului României. După discuții purtate la București, cu tot felul de oficiali de la diferite companii din domeniul gazelor naturale, joi, discuțiile s-au mutat la Timișoara. Concluzia: cel puțin deocamdată nu se oprește gazul (de tot) în zona amintită.

Timișoara a găzduit, joi, o întâlnire extrem de importantă, la care au participat tot felul de firme care au activitate în domeniul alimentării cu gaze naturale din zona Deta. Concluzia principală a fost că Transgaz va realiza o nouă conductă care să ducă gaze naturale, pe un traseu nou, spre zona Deta, iar cei de la OMV, care furnizau gaz bănățean, extras din zona Foeni, nu vor închide alimentarea cu combustibil cel puțin un an de acum.

O încercare de deslușire a acestui puzzle complicat legat de alimentarea cu gaz a fost oferită de Bogdan Ghelbere, timișoreanul ajuns secretar general adjunct la Guvernul României. Conform acestuia, în rezolvarea situației vor fi ”implicate” două conducte, una nouă, care va traversa județul de la Moșnița la Moravița, respectiv deja celebră conductă ciuruită care duce gazul extras de la Foeni de OMV, spre Deta și localitățile din jur. Ideea este că va trebui construită o nouă conductă, operațiune care va dura doi – trei ani, pentru a putea suplini lipsa de gaz din zăcământul de la Foeni. Din păcate, aceasta nu rezolvă o altă problemă, cea a alimentării pentru Banloc și localitățile din jur, pentru că acestea nu se află pe traseul noii conducte, ci pe cea veche, a OMV.

”De cînd am ajuns la București, am primit în mână un cartof fierbinte (n.r. alimentarea cu gaze a zonei Deta). A trebuit să aflu datele problemei. Și am aflat că toți operatorii erau f bine intenționați, s-au semnat hârtii, dar nu s-au respectat. OMV tot amenință că închid gazul”, a spus Ghelbere.

Și acum aflăm prima parte a soluției. Transgaz face o conductă nouă, care va duce gaz în zona respectivă, gaz care să asigure o presiune constantă și să compenseze lipsa gazului de la Foeni.

”Pentru rezolvarea problemei, cei de la Transgaz vor realizat o conductă nouă, de la Moșnița la Moravița. Aceasta ne va asigura și conectarea la rețeaua de gaz pentru localitățile de pe traseu”, a mau spus Ghelbere.

Doar că această nouă conductă nu rezolvă decât parțial problema existentă. Aceasta pentru că va avea un traseu diferit de cel al vechii conducte a OMV, care alimentează acum cu gaz zona. Conducta Transgaz va duce gaz la Deta, dar localitățile din zona Banloc nu ar mai avea acces la gaze, ceea ce aduce în ecuație a doua enigmă, cea a țevii vechi, găurite, a OMV, care oferea combustibilul de încălzire și pentru zona amintită.

”Acea țeavă ciuruită (n.r. cea existentă, deținută de OMV), s-au găsit două soluții, fie omv să o repare și să o licențieze și să o preia Transgaz. Au fost discuții, săptămâna trecută, la discuțiile purtate de cei de la OMV cu premierul Cîțu, ei au luat decizia de a nu opri gazul cel puțin un an. Cea de a doua soluție este construcția unei conducte noi de la Foeni, în locul celei existente, calculele economice vor decide. S-a găsit o soluție, care se va implementa în doi – trei ani, se va realiza investiția (n.r. de către Transgaz) și se va rezolva problema definitiv”, a mai spus Ghelbere.

Prin noua conductă se va putea furniza gaz care să intre și să compenseze lipsa de presiune și pe cea a OMV, ceea ce va elimina problema alimentării gospodăriilor și instituțiilor din acea zonă.

Comentarii

comentarii