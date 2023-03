Georgică Cornu, achitat în dosarul facturilor false de la Strehaia instrumentat de DIICOT Timișoara

Tribunalul Timis a decis, la termenul din 10.03.2023, incetarea procesului penal fata de inculpatii trimisi in judecata de DIICOT Timisoara in dosarul facturilor false „made” in Strehaia, printre care si milionarul timisorean Georgica Cornu.

„In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 lit. f Cod procedura penala, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) si d) Cod penal si art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatii Cornu Georgica, Mihai Zaharia, Cozac Viorica, Mihai Florin, Mihai Aurel, Mihaiu Toma, Mihai Adrian, Radu Zaharia, Radu Stefan Atanase, Mihai Daniel (decedat). Constata ca inculpatii Cornu Georgica si Mihai Zaharia au fost retinuti pe o perioada de 24 de ore in data de 27.03.2014. Constata recuperat prejudiciu in cuantum de 105.243,7 lei”, se mentioneaza in Hotararea Nr. 122/PI pronuntata de judecatoarea Sorina Lupsa.

Desi in rechizitoriul intocmit de procurorul Mihai Sandor, de la DIICOT Timisoara, s-a stabilit un prejudiciu de peste 66 milioane de lei, in final, dupa expertizele dispuse in timpul procesului, a ramas mai putin mai mult de 1%, adica 87.703,08 lei.

„Solutii asemanatoare cu cele precitate au mai existat si au mai fost depuse de inculpati de lungul timpului la dosarul cauzei, insa au decis sa le exemplifice pe cele doua intrucat prima viza intre altele verificarea in consecutivitate a unor raporturi comerciale similare incheiate intre partenerii comerciali din prezenta cauza, constatandu-se ca nu s-a produs nicio evaziune fiscala, iar ultimul viza aspecte de fond generate de controlul fiscal efectuat la Confort, unde din expertiza administrata in prezenta pricina a fost revanduta o cantitate foarte mare din materialele care au fost apreciate de organele de ancheta ca vehicul al comiterii infractiunii de evaziune fiscala, fara a se identifica mai departe in Confort astfel de infractiuni.

Asadar nu se poate considera ca marfa achizitionata si revanduta catre Confort cu adaos comercial si TVA adaptat pretului reconfigurat, in situatia Izometal este fictiva iar la Confort devine reala.

Arata ca exista prin urmare o interdependenta intre toate aceste dosare, nefiind verosimil de asemenea ca pana la o anumita data operatiuni similare sa fie considerate prezumtive infractiuni doar pentru simplul motiv ca au fost verificate de DIICOT Timisoara, iar de la un moment ulterior ele sa nu mai fie calificate astfel dupa ce dosarul s-a disjuns si a capatat competenta in cercetarea lor o alta unitate de Parchet.

Este evident ca atata vreme cat alte unitati de Parchet au administrat probe stiintifice constatand ca nu exista nici un prejudiciu in acest lant de operatiuni comerciale, cel putin in raport cu persoanele lor si in special a sa, Cornu Georgica si a societatilor pe care le administra, maniera de lucru a DIICOT Timisoara nu putea fi considerata drept reper, dezvaluind cumva dorinta de a nu solutiona echitabil aceste dosare.

Mai trebuie retinut in aceasta parte introductiva faptul ca dosarul pendinte a fost declansat ca raspuns a unei plangeri penale formulate de el impotriva directorului economic de la aceea vreme din cadrul Izometal Magellan si a omului de afaceri Fironda Constantin care i-a provocat un prejudiciu enorm prin comiterea mai multor infractiuni, fiind usor de inteles dorinta celor doi de a se razbuna impotriva sa.

Numitul Marian Calin, directorul economic la Izometal Magellan de la aceea vreme a si fost condamnat penal urmare a reclamatiilor sale, imprejurare ce intareste ideea ca depozitia sa ca martor in prezenta cauza este cel putin subiectiva daca nu expresia vie a relei credinte si dorintei de razbunare”, se mentioneaza in hotararea Tribunalului Timis.

Deocamdata, Georgica Cornu s-a rezumat sa spuna dosar ca aceasta ancheta nedreapta a DIICOT Timisoara a falimentat SC Confort SA Timisoara, o companie cu peste 4000 de angajati, care avea in derulare lucrari de 1,5 miliarde de lei si de decontat de la stat plati de peste 500 milioane de lei. „Cine plateste pentru falimentul companiei care a lasat pe drumuri peste 4.000 de angajati?”, intreaba retoric Georgica Cornu.

