Ghazal Hamwi Wadah, liderul arabilor sirieni din Timișoara, condamnat la 2 ani de închisoare, pentru mituirea unui polițist

Tribunalul Timis a pronuntat sentinta in dosarul 3555/30/2019, in care presedintele Ligii Arabilor Sirieni din Romania, Fliliala Timisoara, Ghazal Hamwi Wadah, a fost trimis in judecata pentru mituirea unui agent de politie.

In 7 martie 2019, Ghazal Hamwi Wadah a fost oprit pentru un control de rutina, pe o sosea de la periferia Timisoarei. In momentul verificarii actelor, oamenii legii au constatat ca arabul avea ITP-ul expirat la BMW-ul cu care circula. In loc sa-i ridice talonul si placutele de inmatriculare si sa-i aplice sanctiunea cuvenita, agentul sef Ismana Eduard Nelu a “cazut la pace” cu soferul prins in neregula si a acceptat o spaga de 100 de euro pentru a nu-si indeplini sarcinile de serviciu.

Colegul de echipaj al politistului corupt a anuntat DGA-ul, iar operatiunea fulger declansata de subalternii comisarului sef Mihaela Scornea a dus la constatarea infractiunii.

La aproape doi ani de la consumarea faptei penale, la termenul din 12 ianuarie 2021, Tribunalul Timis a decis condamnarea liderului arabilor sirieni din Timisoara, Ghazal Hamwi Wadah, la 2 ani de inchisoare, cu suspendare, si 80 de zile de munca neremunerata la SC Horticultura SA sau Primaria Timisoara.

De asemenea, agentul de politie Ismana Eduard Nelu, acuzat de luare de mita si fals intelectual, a primit o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendare si 100 de zile de munca neremunerata la Horticultura sau la Primaria Timisoara.

Sentinta Tribunalului Timis nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.

Sursa: impactpress.ro

