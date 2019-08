Ghazal Hamwi Wadah, liderul arabilor sirieni din Timișoara, trimis în judecată pentru dare de mită

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, in data de 29 iulie 2019, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Ghazal Hamwi Wadah, liderul arabilor sirieni din Timisoara, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. In acelasi dosar, un agent sef principal de politie din cadrul IPJ Timis a fost trimis in judecata pentru luare de mita si fals intelectual.

“Din cuprinsul rechizitoriului rezulta ca inculpatul I.E.N., in calitate de agent sef principal de politie, in data de 08.03.2019, in jurul orei 2, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, in autospeciala de politie, pe raza comunei Dumbravita, judetul Timis, a oprit in trafic pe inculpatul Ghazal Hamwi Wadah, cetatean sirian, si, intrucat a constatat comiterea de catre acesta a unei contraventii (constand in detinerea certificatului de inmatriculare avand inspectia periodica expirata), a primit de la acesta suma de 100 de euro cu titlu de mita pentru a-i aplica o sanctiune contraventionala mai usoara, atestand in mod nereal comiterea unei contraventii mai putin grave in procesul verbal intocmit la data respectiva”, ne-au transmis procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis.

Acest caz de coruptie a fost denuntat de colegul de echipaj al politistului mituit cu 100 de euro, care a anuntat DGA-ul. Operatiunea fulger declansata de subalternii comisarului sef Mihaela Scornea a dus la constatarea in teren a actului de coruptie, bancnota fiind descoperita ascunsa la ciorap. Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Timis.

Sursa: impactpress.ro

